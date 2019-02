“Así no nos sirve”, liberan a secuestrada por tener este ‘defecto’

Creen que se trata del mismo hombre...

Asegura que la cicatriz de su cesárea la salvó

“Me levantaron la blusa de la parte delantera y me vieron el abdomen, ahí se dieron cuenta de mi cicatriz de cesárea, luego uno de ellos dijo: ‘Así ya no nos sirve’ y me dejaron ir”, denuncia los hechos ante las autoridades investigadoras.

"Nunca me dejaron sola, nunca me bajaron del vehículo hasta que me aventaron de la puerta y fue cuando un hombre gordo me dijo que no fuera con los policías, porque ya me tenían identificada y si solicitaba el apoyo ellos irían por mi familia”, declaró la víctima.

No dio más detalles

“Tus dedos son muy pequeños, te los vamos a cortar para mandárselos a tu familia”, asentó la mujer en la denuncia de hechos.

Sigue leyendo:

Una joven de 20 años, fue sometida e introducida a un Chevy por al menos tres hombres en el momento en que salía de la estación Candelaria del Metro, pero fue liberada porque le encontraron un desperfecto.De acuerdo a información del portal de noticias Excelsior, a bordo del auto, la joven sufrió por varias horas agresiones sexuales luego de que le amarraron las manos con una agujeta.Las autoridades de investigación trabajan para determinar cuál es el objetivo de los intentos de secuestro de mujeres en las inmediaciones de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y si los agresores operan de manera individual o son una banda.Los hechos ocurrieron el pasado domingo, después de las 5:00 de la tarde, en la zona de puestos ambulantes a la salida de esa estación Candelaria; un día después de que se anunció una nueva estrategia de seguridad en el Metro para combatir los casos de intento de secuestro en el metro.De acuerdo con información proporcionada por la víctima, el sujeto que la metió por la fuerza al vehículo aparentemente la siguió desde adentro del Metro Éste fue identificado como un joven de entre 20 y 25 años de edad, de tez morena clara, boca chica y con un tatuaje en el cuello, rasgos que coinciden con el presunto agresor que ha sido denunciado e identificado en por lo menos otras tres ocasiones; las autoridades creen que se trata del mismo hombre que ha intentado llevarse a mujeres en las estaciones Miguel Ángel de Quevedo, Ciudad Universitaria y Centro Médico.Dentro del Chevy la chica recuerda que le tallaron la espalda con diversos objetos, le desprendieron la blusa y al observarle su cicatriz de cesárea detuvieron la marcha del auto.Después de circular por algunas horas, se estacionaron. María Guadalupe no pudo identificar el lugar debido a la crisis nerviosa en la que se encontraba. Nuevamente le realizaron tocamientos.Antes de liberarla le arrebataron su bolsa con identificaciones, fue arrojada en la misma zona donde la retuvieron y uno de los hombres, a quien describió como robusta, de tez morena y cabello corto, la amenazó diciéndole que no fuera con la policía, porque tenían ubicada a su familia.María Guadalupe encontró un grupo de policías, a quienes les comentó lo sucedido y rindió su declaración ante el Ministerio Públic, donde se inició una carpeta por el delito de privación de la libertad en grado de tentativa. Después de relatar los hechos, la joven ya no quiso someterse a una entrevista con la Policía de Investigación. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina realiza las indagatorias sobre este hecho. Quedó asentado su testimonio y también es buscada para que ratifique sus palabras ante esta dependencia.