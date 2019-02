VIDEO. Olga Sánchez Cordero explica su penthouse en Houston

El penthouse de Olga Sánchez Cordero es el resultado de 100 años de trabajo.



La secretaria de Gobernación aclaró esta mañana que pudo adquirir esta propiedad en Houston, Texas, por el trabajo que han realizado por 50 años, tanto su esposo, como ella.

Reforma publicó hoy que Sánchez Cordero omitió revelar en su declaración patrimonial poseer desde el 2009 un penthouse en Houston con valor actual superior al medio millón de dólares, equivalente a unos 11.1 millones de pesos.



Esta mañana, en la conferencia de prensa, Sánchez Cordero dijo que sí reportó el departamento e su declaración patrimonial, pero que en la Secretaría de la Función Pública no lo publicaron.

Hoy en @SEGOB_mx la regla es transparencia total. 1. En mi declaración está todo lo que tengo. Incluido el departamento que menciona hoy @Reforma . 2. El periodista no buscó mi versión, como marca el rigor periodístico. 3. ¿Y de salud? Muy bien, gracias ¿ustedes? pic.twitter.com/m4goxuRDBf

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se encuentra en condiciones óptimas de salud, para aquellos que -dijo- la han enfermando.

“Como me ven estoy muy bien de salud, por si alguien me ha enfermado varias veces, me encuentro en condiciones óptimas de mi salud personal”, aseguró la encargada de la política interna del país durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.