Preocupa monopolio de futbol con Disney-Fox

"La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a evitar, en el marco de sus competencias y de acuerdo a la legislación aplicable, una concentración en el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales, en detrimento de los consumidores y competidores y se favorezca la libre competencia", señala el acuerdo aprobado en la sesión del pleno.



"Me parece que es el colmo del absurdo. Pero no solo eso, sino que funcionarios que antes presidían la Comisión Federal de Comunicaciones son nada menos que los representantes legales de la cadena Fox-Disney.



"Lo están ustedes oyendo bien, el que fue presidente la Comisión Federal de Comunicaciones, ahora representa a estas empresas monopólicas: Eduardo Pérez Mota y Ernesto Estrada son los abogados de este monopolio. Y la funcionaria de Ifetel fue su empleada, recibiendo además en Petróleos Mexicanos contratos por asignación directa", dijo el petista.



"Y me parece que lo menos que se puede pedir es como está establecido en el exhorto, que vengan a una reunión de trabajo a explicarnos qué está pasando", citó el petista.



"Creo que es cuestión de que, sin detrimento de la libre competencia, logremos conciliarlo con un derecho de las audiencias de no pagar más por un divertimento que es eminentemente popular", comentó en relación a las transmisiones de futbol.



"Lo anterior, nos obliga a hacer un llamado a las autoridades competentes, a efecto de que se haga una revisión cuidadosa y responsable para que la fusión de dichas empresas no afecte el mercado y, principalmente, a los consumidores", citó.

"Deberán poner especial atención en los efectos que la operación tendrá sobre los subsegmentos en que las compañías involucradas participan, focalizando su revisión en los canales deportivos", señaló el ex consejero electoral.



"Con la fusión de Fox Sports con Disney sucederá que los contenidos de televisión privada acapararán las transmisiones deportivas.

"Si se permite este monopolio, esta compañía podría obtener casi hasta el 40 por ciento del mercado, en un cálculo así somero y aproximado podrían ser casi 15 millones de televidentes los afectados que encuentran en el futbol el único escape a la presión del trabajo constante cada semana y que cuyo único divertimiento es poder llegar a la casa y poder ver un partido de futbol. Por eso hay que estar atentos a lo que sucederá con esta autorización de este monopolio", dijo.



"Dos cadenas que de unirse generarían una concentración exagerada en dos mercados relevantes en nuestro país. El entretenimiento infantil y el entretenimiento deportivo, que en otras naciones no se ha autorizado".



"Estamos muy en contra de todo lo que signifique el debilitamiento de los órganos autónomos para favorecer a grupos de interés que pretendan dinamizar las instituciones para lograr sus objetivos económicos.

"Por eso tenemos que estar muy atentos a la resolución que haga el IFT al respecto de lo que es su competencia, pero por sobre todo debemos de estar muy atentos al impacto económico que ambas resoluciones puedan tener en el mercado mexicano, y por supuesto, en los consumidores", señaló.

