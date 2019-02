Asteriscos 143

*

Tlahuelilpan continúa dando la mala nota, pues resulta que una camioneta de carga, propiedad del Sistema DIF Hidalgo, fue robada en plena sede del ayuntamiento, a unos pasos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La unidad era utilizada para brindar apoyo tras la explosión ocurrida el viernes 18 de enero, pero la pesada unidad desapareció sin que se percatara la policía.

*

La visita de los diputados locales emanados del Grupo Universidad a la Huasteca hidalguense fue interpretada por liderazgos regionales como destapes adelantados rumbo a la renovación de ayuntamientos a celebrarse en 2020, ya que algunos representantes morenistas se ven como próximos abanderados, más cuando acudió Óscar Damián Sosa Castelán para medir a sus pupilos.

*

Con la próxima implementación de la Estación de Transferencia Intermodal de Téllez los autobuses foráneos de pasajeros no podrán hacer ya paradas a diestra y siniestra en Pachuca y Mineral de la Reforma, como acostumbran las líneas Tizayuca y ODZ. Ahora el problema para la Secretaría de Movilidad y Transporte será garantizar colectivas suficientes para el trasbordo de pasajeros.

*

Aunque Leoncio Pineda Godos no descarta reelegirse como presidente estatal del PRI, se alistan otros militantes que andan muy saludadores y movidos con algunas gestiones entre vecinos de la capital hidalguense para tratar de acceder al otrora poderoso tricolor, al que había que ingresar haciendo “política de altura”. Algunos dicen que la decisión vendría de la cúpula nacional con acuerdo local.

*

Las que recientemente se consumieron en la hoguera de las vanidades fueron las diputadas Jajaira (así lo escribe) Aceves de Encuentro Social (antes panalista y más antes priista) y Lisset (también así lo escribe) Marcelino Tovar de Morena. La primera evidenció a la segunda al afirmar que la bancada morenista tiene varios millones de pesos disponibles y ojalá gestionara algunos para obras.

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.