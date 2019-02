Replantear la Alerta de Género

*** DIEGO REGRESALuego de una semana sin actividades públicas por el fuerte accidente en motocicleta que le dejó tres dedos fracturados, el gobernador Diego Sinhue despachó ayer en Palacio de Gobierno.*** REFORMA CHATARRERASubió un tuit firmando la iniciativa de reforma legal para regular las casas de empeño y chatarreras. Propone el uso de biométricos para identificar mediante tecnología a quienes se dedican a la compra-venta de esos bienes.*** mayor prevenciónLa idea es que los datos que recaben estos negocios se transfieran a la Procuraduría de Justicia para su análisis con las bases con que cuenta esta institución, ya sea por consentimiento o, cuando se necesite, por mandato judicial.***HORA DE AUDIENCIASEn San Lázaro llegó la hora de las audiencias públicas. Hoy se abren los micrófonos para los que tengan aportaciones en dos temas claves de la agenda nacional: Reforma al artículo 19 constitucional para garantizar la prisión preventiva de oficio en algunos delitos graves y para la Reforma Educativa.*EL 19 CONSTITUCIONALLas audiencias para la reforma al 19 serán miércoles, jueves y viernes con más de 50 intervenciones de todo tipo (Ejecutivo, Judicial, ONU, academia, organizaciones civiles, empresariales, juristas, etc.). Los legisladores tendrán elementos de juicio suficientes para tomar una decisión tan delicada y complicada.*VISIONES ENCONTRADASLa reforma al 19 genera un intenso debate al interior de todas las bancadas entre quienes confían en que ampliar el catálogo de delitos con prisión de oficio ayudaría a aliviar en algo el clima de violencia, y otra corriente, que no es menor, de quienes lo ven como un retroceso del Sistema Penal Acusatorio.*SINTONÍAGUANAJUATENSELos legisladores federales de Guanajuato (Morena, PAN y la Verde, Beatriz Manrique) coinciden en respaldar que se incluya el robo a combustible -en eso hay un acuerdo mayoritario-, pero también en que empujarán por sumar el de portación de armas de fuego ilegales que hoy no es parte del dictamen.*ROBO ALAUTOTRANSPORTEMañana 7 intervendrá en la mesa 2 “Seguridad, Justicia y Prisión Preventiva Oficiosa” el leonés presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González. El 24 de enero en la reunión de Concamin con legisladores del terruño insistió en endurecer el castigo por robo.*DELITO SIN FRENOEn 2018 se denunciaron en el país 12,206 robos a transportistas, 7% más que los 11,426 de 2017. Y el robo se vincula también a las armas pues el 85% de esos delitos en 2018 se cometieron con violencia.*REFORMA EDUCATIVAEl pastor de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó hace unos días que varios partidos (no dijo cuáles) estaban construyendo una iniciativa de Reforma Educativa para presentarla hoy 6, que represente un contraste con la que envió el Ejecutivo el 12 de diciembre y la cual consideró que es “muy débil”. AMLO quiere reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política Mexicana.*INICIATIVA DÉBILEl ex Rector de la Universidad de Guanajuato dijo que esa propuesta “será de contraste, alternativa, que toque los temas sensibles, para que se haga un debate frente a una iniciativa débil, que no cuida la rectoría del Estado, que no cuida los contrapesos republicanos, que no considera la educación inicial”.***TRES DE TRESEl gabinete municipal y el alcalde Héctor López ya cumplieron en publicar sus declaraciones 3de3 (patrimonial, fiscal y conflicto de intereses), sólo falta la del titular de Salud, Juan Martín Álvarez. En contraste en Gobierno del Estado no se reportan todavía las declaraciones del Gobernador y su equipo, uno de los compromisos anti-corrupción que Diego Sinhue firmó en campaña con la Coparmex.*TODAVÍA NOAl preguntar en la Secretaría de la Transparencia sobre este pendiente respondieron que serán públicas hasta que los sistemas informáticos funcionen adecuamente de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y lo fundamentan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.La directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido, participó en el Senado en la discusión sobre la Alerta de Violencia de Género (AVG), donde planteó que es necesario reparar la ambivalencia de la AVG, pues se establece alcanzar resultados a largo plazo, cuando en realidad se necesitan aplicar medidas inmediatas por la emergencia del fenómeno delictivo.Se trató del segundo día de audiencias públicas para integrar la “Agenda Legislativa de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres”, donde estuvo presente la senadora leonesa Malú Mícher.