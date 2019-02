El día del amor y la amistad se acerca y estoy seguro que muchos están pensando en dedicar alguna canción a sus intereses amorosos; por este motivo, hoy te traigo algunas canciones que aunque parecen románticas, no lo son, así que no deberías dedicarlas este 14 de febrero.



Para comenzar, hablemos de una canción que incluso es común que use en bodas para ser la primera que baile la pareja, pero lejos de ser un tema de amor, su contenido se acerca más a lo aterrador. Estamos hablando del clásico Every Breath you Take, escrita por Sting cuando formaba parte de The Police, durante el fin de su matrimonio con Frances Tomelty. La letra habla de una persona controladora y siniestra que vigila hasta cada respiración que das.



Otra canción que es común dedicarle a la persona amada es Total Eclipse of the Heart, interpretada por cantante galesa Bonnie Tyler. Pese a las apariencias, el autor, Jim Steinman, ha declarado que esta canción habla de un romance frustrado entre vampiros.

deparece una buena opción para dedicarle a la mujer amada, pero en realidad habla sobre, Dixie Chassay, exnovia de Blunt, para ser exactos, cuando el cantante la vio en una estación del metro de Londres acompañada por su nueva pareja.



También hay que mencionar el sencillo My Immortal de la banda de rock estadounidense Evanescence; la letra fue escrita por Ben Moody, quien declaró que trata sobre un ser querido que murió hace tiempo pero su recuerdo sigue atormentando, tanto que tienes que pedirle a su memoria dejarte tranquilo. Nada romántico.



El clásico de Pink Floyd, Wish you Where Here, tampoco habla de amor, al menos no del romántico. La letra habla de la nostalgia que sentía la banda por la ausencia de su amigo y antiguo compañero de banda, Syd Barrett, quien dejó la misma en 1968 por problemas mentales derivados del consumo de drogas.



Por último, tenemos el éxito de Blondie, One Way or Another, que parece tratar sobre la persistencia para conquistar a alguien. La verdad es que Debbie Harry, líder de la banda, escribió la canción después de que un exnovio no tomara bien el fin de su relación y terminara convirtiéndose en un acosador.

