Corredor Industrial

Hoy los directivos de la CICEG tienen agendada una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico en Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga.¿La razón? Compartir a detalle los proyectos que tienen los industriales del calzado el mediano plazo, la reunión se esperaba fuera realizada días antes, pero con la coyuntura de los aranceles, tuvieron que aplazar la fecha y la reunión cobra mayor relevancia.Su plan es mantener el trabajo en conjunto que han logrado con las autoridades municipales y estatales, situación que aún no termina por suceder con el Gobierno federal, sobre todo con la Secretaría de Economía, pero de ese tema, platiquemos más adelante.En la agenda Luis Gerardo González García, presidente, y Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG, consideran hablar de la internacionalización del calzado, la eficiencia en ventas y producción en las empresas, innovación y los proyectos de defensa de la industrial.Y a propósito de asuntos legales, los zapateros ya compartieron que además de generar una serie de acciones desde la CICEG y la CANAICAL, tienen aún un haz bajo la manga desde la línea legal.Se trata de presentar un caso ‘antidumping’, porque sin duda va existir un daño, si bien ya bajaron los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) de la Organización Mundial de Comercio, la propia OMC también deja a salvo el derecho de los países de que cuando sufren un daño en su industria, producto de estas importaciones que se van a dar, se puede armar un caso.La razón de que sea un ‘antidumping’ y no una salvaguarda es por el hecho de que tanto Vietnam como China no son economías de mercado y en ese sentido tienen la confianza de que van a tener los elementos para presentarlo, compartió el también economista, Gómez Tamez.Por esa razón es que iniciarán de inmediato un monitoreo para conocer el comportamiento que tengan las importaciones a México a partir de ahora, que dicho sea de paso ya venían marcando una tendencia a la alza, como lo presentamos en la columna de inicio de semana.Con los números del impacto que tendrá el pasar la desgravación de aranceles de 30% a 20% estarán en condiciones de demostrar los primeros daños a la industria, así es como se debe armar un caso; Analizarán las importaciones, luego el daño y enseguida establecerán una causalidad entre importaciones y daños para estar en condiciones de presentar el caso ‘antidumping’.Luis Gerardo González García ayer en reunión con medios dejó en claro que la industria no va morir, porque son empresarios y seguirán adelante, aceptó que será más complicado y a la pregunta de si todos van a seguir, su respuesta es no sé, pues no niega que habrá micro y pequeñas empresas que no puedan soportar el golpe y terminen bajando las cortinas, situación que podría causar nada más en el primer año ¡la pérdida de 15 mil empleos al sector calzado!Una pregunta que teníamos y seguimos teniendo es ¿por qué razón el Gobierno federal habrá negado el apoyo a la industria del calzado y vestir?Se lo preguntamos al presidente ejecutivo Alejandro Gómez Tamez y con toda honestidad nos dijo “la verdad no sé... no nos han dado respuesta de Secretaría de Economía, nunca hubo oficio, llamada, lo único que dijeron es que iban a evaluar, (dar una respuesta diferente) sería especular, presentamos todos los argumentos, de forma resumida y sin embargo con todo y los problemas que generarían. La petición no fue atendida”.Pese a la negación, los zapateros siguen esperando a que les abran las puertas, les hagan un espacio en la agenda para compartir peticiones que serían efectivas para el sector calzado.¿Cuales? Por ejemplo redoblar la lucha contra el contrabando y la subvaluación, impulsar los proyectos que tiene la CICEG en cuanto a la exportación, darle continuidad a programas de sexenios pasados como el Programa para la productividad y Competitividad Industrial donde se apoyaban empresas para adquisición de maquinaria y equipo con hasta 50% de apoyo, y sabe que de la Secretaría de Economía necesitarán al momento de trabajar en el caso ‘antidumping’, porque la Unidad de Prácticas Internacionales de la Secretaría de Economía, puede ser bastante severa en sus cuestionamientos de un caso y, es importante que se muestre la debida flexibilidad para que los industriales puedan armar sin contratiempos el caso.