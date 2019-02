“¿Cómo se llama a esto?, conflicto de intereses, coyotaje, corrupción”, insistió López Obrador.



Calderón se defendió vía Twitter, donde rechazó que “en mi relación con empresas globales, haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés, y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”.



Sostuvo que “la ley prohíbe aceptar cargos durante 1 año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo”.



“Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano. Eso no se puede hacer”, insistió.



Calderón dijo que aceptaba las disculpas ofrecidas por López Obrador y añadió que “potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de la ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?”, remató el expresidente también vía Twitter.

A los políticos los definen sus decisiones, hechos y la forma en que se conducen, entre muchas cosas más.Para algunos, puede ser correcto valerse de sus cargos, para trazar una ruta de vida, hacer negocios, enriquecerse y garantizar una vida gracias a las alianzas que pudieron haber establecido durante su desempeño como servidores públicos. Del nivel que sea. Y todo eso puede encajar en el marco de la ley. Aunque sea moral o éticamente incorrecto.Aplica desde el Oficial Mayor de una dependencia local hasta un secretario de Estado o por supuesto, un Presidente.López Obrador dijo este lunes en su rueda de prensa matutina que la situación en el sector energético está tan podrida que “se llegó (al caso) a que una empresa, de estas que le vende energía eléctrica a la CFE, contrató a un expresidente como miembro de su Consejo de Administración (…) yo nada más les digo que yo voy a terminar y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera. Pero es muy interesante el tema, porque no sólo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía, terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio”, dijo AMLO, en referencia al cargo que Felipe Calderón ocupó de 2016 a 2018 en Avangrid, filial de la española Iberdrola.AMLO retomó el tema ayer y tras señalar que no debatirá con él, recalcó que “tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero de esa empresa”.Calderón, ahora quiere debatir con AMLO, quien se niega, como Calderón se negó a hacerlo con López Obrador cuando fue presidente. Juegan al gato y al ratón, pues.Y sobre hacer lo correcto o lo incorrecto: ¿podemos estar seguros que la información a la que tuvo acceso el expresidente Calderón, incluida la que corresponde a asuntos de seguridad nacional, no fue abordada durante su paso por la filial de Iberdrola, que por ejemplo, abastece de energía a la refinería de Pemex en Salamanca -que se ha quedado sin luz en algunos momentos en días previos-?Por ello, me parece, el debate entre lo correcto y lo incorrecto, es estéril, y más en el perverso mundo de la política.Tendríamos que hablar de lo legal y lo ilegal. Y aún así, conocemos los caminos por los que se puede evadir a la ley en México. El Presidente debería concentrarse en gobernar y el ex Presidente en ser un verdadero opositor, uno que proponga y deje de victimizarse cuando es evidente que una blanca paloma no es. ¿O no, señoras y señores panistas?