Sin recibir Tlahuelilpan donación de China para deudos en tragedia

Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal de Tlahuelilpan, dijo que hasta el momento la demarcación no ha recibido ningún tipo de apoyo de dependencias federales, por ello, el pasado 28 de enero envió un oficio a la Cruz Roja Mexicana para que les haga llegar parte del recurso que China donó a esa institución, derivado de la explosión en San Primitivo.

El pasado 22 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado de prensa, que la Cruz Roja de China donó 100 mil dólares como ayuda humanitaria luego del incendio del pasado 18 de enero en Tlahuelilpan. Dicho recurso fue entregado a la Cruz Roja Mexicana.

En entrevista, el edil informó que se enteró de la existencia de esa donación mediante las publicaciones de medios de comunicación nacionales, por tal motivo, el 28 de enero decidió enviar un oficio a Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de Cruz Roja Mexicana, para que tomen en cuenta al municipio y les haga llegar parte del recurso.

"El 28 de enero (envió el oficio) y a la fecha no ha llegado nada. Le pido a Cruz Roja que me tomen en cuenta, no he recibido apoyo de nadie", dijo Cruz Frías.