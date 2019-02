La gente quedó sorprendida por el terrible hecho

"Parece que le pidieron que por favor no tomara la decisión, intentaron disuadirla, pero desafortunadamente tomó la decisión fatal", señaló Rafael Rico, comandante de Bomberos.

Una mujer identificada como Jessy Paola Moreno Cruz de 32 años tomó la decisión de quitarse la vida, y la de su hijo por lo que tomó al pequeño de 10 años entre sus brazos y se arrojó desde un puente.La tragedia ocurrió en Ibagué, Colombia y el hecho fue captado por un periodista que a través de una transmisión en Facebook Live, dio a conocer lo que estaba sucediendo.De acuerdo con la información del portal de noticias Ondas de Ibagué, fue media hora el tiempo que socorristas, policía, bomberos e incluso su propio hijo de nombre May Nicolás Ceballos Moreno, le pedían a la mujer que no se arrojara pero fue en vano, pues decidió lanzarse al vacío de una altura de aproximadamente 100 metros.Las personas que se encontraban alrededor, no podían creer lo que había pasado, e incluso en el video se puede escuchar como asombrados decían "Dios mío, se tiró" acompañado de gritos y llantos al ver que la mujer se había lanzado llevándose con ella, a su pequeño.Según testigos, desde la mañana la mujer adivirtió que se quitaría la vida y también la vida de su hijo debido a una ruptura amorsa; la gente al ver la escena, alertó a las autoridades quienes inmediatamente arribaron al lugar para tratar de impedir la decisión de la mujer.Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos haciendo el levantamiento de los cuerpos y abrirán una investigación para determinar las causas que orillaron a la mujer a tomar esa decisión.Un reportero acudió al lugar y comenzó a grabar la escena, pero él como los policías y personas que se encontraban alrededor, al ver el terrible acto de la mujer, rompieron el llanto por la impotencia y tristeza de no haber podido ayudar a la mujer y al niño.

