¿Cancelan la Liga MX femenil? Dos clubes lo piden y la Femexfut responde

"De las Ligas que suenan en el mundo, somos la más joven y hemos roto algunos récords y la afición está respondiendo, es cuestión de paciencia, trabajo y gran esfuerzo que hacen los dueños de los clubes para que se siga desarrollando y éste seguira".

Lajuega su cuarta temporada, con la paticipación de los 18 clubes de Primera División, aunque no todo están satisfechos con este circuito.El periodista, de Fox Sports, reveló que dos clubes promueven que a partir del próximo semestre ya no sea obligatorio que los 18 equipos cuenten con una filial femenil. Alegan que es muy caro mantener a la escuadra de mujeres, pues aún no pueden obtener beneficio economico de las entradas a los estadios.Ante esta revelación,, presidente de la, aceptó que la iniciativa de los dos clubes fue revisada en la reciente asamblea de dueños, pero se descartó tal posibilidad."En la última asambleapara sostener el equipo femenil. Pidieron que no fuera obligatorio y, al final del intercambio de ideas, se acordó que se mantenía la propuesta de que es obligatorio que los 18 clubes de ladeben tener su equipo femenil y así seguirá para la siguiente temporada", comentóen entrevista conIncluso,comentó que varias ligas del mundo han reconocido el esfuerzo mexicano por promover el futbol femenil y es común que se rompan las marcas de asistencia a juegos de este tipo, como sucedió en la, en la que se enfrentaronprimero en ely luego en el