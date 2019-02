Tras pelea con productores, Ariana Grande dice 'no' a los Grammy

¿Bajará la audiencia sin Ariana Grande?

A pesar de que Ariana Grande ha sido parte de la campaña publicitaria de los premios Grammy, la revista Variety —que a su vez cita al portal de noticias Hits— asegura que la cantante no planea asistir a la ceremonia del próximo domingo. En un principio la intérprete, de 26 años, tenía previsto actuar en el evento, pero debido a un desacuerdo con los productores, decidió darse de baja por completo.El problema radica en la canción que Grande quería presentar en la gala. Según el semanario estadounidense la cantante quería interpretar su nuevo lanzamiento 7 Rings—parte del nuevo disco que lanzará este viernes—, pero los organizadores de los Grammy se negaron. Después de varias negociaciones, los productores accedieron a que cante ese tema, pero con la condición de que lo haga mezclado con otro que ellos elijan. Según las fuentes que cita Variety, la cantante se siente "insultada" por unas limitaciones que no se aplican al resto de artistas, y por ello ha decidido evitar su presencia. Grande está nominada a dos premios este año: Mejor interpretación pop en solitario, por God is a woman; y Mejor álbum vocal pop, por Sweetener.Esta no es la primera vez que los organizadores de los premios más conocidos de la industria musical se topan con un problema como el de Grande. En 2018, la neozelandesa Lorde también dio de baja su actuación en la ceremonia después de que no le permitieran cantar una canción de su álbum Melodrama y en su lugar le ofrecieran participar en el tributo a Tom Petty. Lorde se negó.La baja de Grande en la ceremonia puede significar un duro golpe para la audiencia de los premios. Ya el pasado año la gala tuvo un 24% menos de espectadores que el año anterior, algo que según The New York Times puede ser explicado en parte por la ausencia de grandes artistas como Taylor Swift y Kanye West. Este año puede suceder algo similar ya que la cantante de Thank U ha crecido en popularidad en el último tiempo, tanto por sus éxitos musicales como por las difíciles situaciones personales que ha tenido que afrontar. Entre ellas el atentado terrorista en Mánchester y la muerte por una sobredosis de su exnovio Mac Milller.Quien sí ha confirmado ya su presencia en la ceremonia es Lady Gaga. La cantante, nominada a cinco Grammys, era duda debido a que el mismo día se celebran los premios BAFTA, galardón al que también está nominada por su actuación en Ha nacido una estrella. Sin embargo, la artista, de 32 años, ha priorizado los premios musicales y ha confirmado una actuación durante la gala.