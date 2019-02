Acusa Nuvia Mayorga negligencia de autoridad en tragedia de Tlahuelilpan

La primera ‘prueba de fuego’ que deberá resolver el fiscal Alejandro Gertz Manero, será investigar y sancionar omisiones y negligencias en las que habrían incurrido autoridades al no desalojar a personas que robaban gasolina de la toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que explotó en Tlahuelilpan.

Así lo señaló Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI por Hidalgo, luego de cuestionar en tribuna la actuación de las autoridades en la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero y que ha cobrado 127 muertos hasta el momento.

“Cuatro horas de inacción en la que las autoridades se dedicaron a observar a la población bajo una lluvia de gasolina. Es inconcebible que no existiese una comunicación y coordinación entre las instituciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Energía (Sener), Protección Civil y las fuerzas de seguridad”, expresó.

El posicionamiento, compartido con el senador hidalguense Miguel Osorio Chong, solicita al fiscal general investigar y sancionar dichas omisiones; además, pide un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que emprendió Pemex, e invita al Ejecutivo federal a cambiar su estrategia para combatir el robo de combustible en México.

“Si se hubiera actuado con visión y oportunidad, el saldo hubiese sido de ‘algunos detenidos’ y no de decenas de muertos, en este momento son 127. Tampoco se vale que nos quieren vender que actuaron con prudencia, eso no fue así, se actuó con negligencia y se incurrió en una irresponsabilidad, no solo por acción sino por omisión”, señaló Nuvia Mayorga.