Pachuca, municipio con más delitos por lesiones, documenta asociación civil

Por segundo año consecutivo, Pachuca es el municipio con la tasa más alta por lesiones dolosas en México con 486.37 casos por cada 100 mil habitantes, que es cuatro veces mayor al índice nacional de 115.33.

Así lo documentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., a través del estudio: “La violencia en los municipios de México 2018”, publicado hace unos días.

De los 234 municipios censados en el país y con 277 mil 154 habitantes, la capital hidalguense encabezó la lista del estudio, toda vez que en 2018 se cometieron mil 348 lesiones; es decir, una tasa de 486.37 por cada 100 mil personas.

En segundo y tercer sitios están los municipios Guanajuato, con una tasa de 418.69 por cada 100 mil habitantes; y San Miguel de Allende, con 396.80, según detalla el informe de 98 hojas.

En los 234 municipios analizados, que concentran 66.02 por ciento de la población del país, ocurrieron 82.38 por ciento de los seis delitos referidos en el estudio: homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión.

De Hidalgo incluyeron seis municipios con más de 100 mil habitantes: Pachuca, Tula de Allende, Tulancingo, Tizayuca, Mineral de la Reforma y Huejutla de Reyes.

TRES MUNICIPIOS DE HIDALGO CON ALTO ÍNDICE DE VIOLACIÓN

De los 20 municipios con las tasas más altas de violación durante 2018, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal informó que cuatro correspondieron a Baja California y tres a Hidalgo.

Los municipios hidalguenses son: Tulancingo (lugar nueve), con 54 casos de violación, lo que representa una tasa de 31.34, toda vez que cuenta con 172 mil 330 habitantes; Pachuca (sitio 11), con 85 violaciones que representa una tasa de 30.67.

Finalmente, en el lugar 15 está Tizayuca, municipio que alberga 136 mil 25 habitantes, con 37 violaciones, lo que representa una tasa de 27.20.

INEFICACIA EN PREVENCIÓN SOCIAL

La organización señala como principal hipótesis por los altos índices de violencia, ineficaces estrategias de prevención social.

Por el contrario, apunta como mecanismos “más efectivos” para prevenir la violencia: “La completa desarticulación de las estructuras de los grupos criminales y una fuerza policial eficaz en sus tareas de vigilancia, disuasión y reacción inmediata”.

SUBSIDIOS NO REDUCIRÁN VIOLENCIA

La organización sostiene que la estrategia implementada por el actual gobierno de México, que contempla la entrega de subsidios a los habitantes de municipios con alto índice de robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), no reducirá la violencia.

“Los subsidios no servirán para disminuir la violencia, como no lo hicieron antes. El fundamento de la prevención social del delito es una falacia: ‘que las personas roban por necesidad’ o que determinadas condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal… no hay ninguna base científica, empírica, de esta suposición”, aseguran.

En Hidalgo, habitantes de 23 municipios serán beneficiarios de los programas sociales a fin de inhibir el robo de combustible; esto, debido al número de ductos de la paraestatal que atraviesan por la entidad.

