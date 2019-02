Avalan 'Ley Taibo' en San Lázaro entre discusiones por frase 'se las metimos doblada'

"Hoy vamos a aprobar, a modificar, una ley pedorra para nombrar a un funcionario pedorro. Les dejo mi participación doblada, como dijo la compañera, para que haga con ella lo que quiera", expresó el priista Eduardo Zarzosa ante el pleno previo a la votación.

Con 303 a favor, 111 en contra y 31 abstenciones, el dictamen de reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, queLa votación se dio luego de una acalorada discusión con opiniones divididas, en las que legisladores opositores evocaron la desafortunada frase "se las metimos doblada, camarada" y descalificaron la capacidad del escritor originario de Gijón, España, para dirigir el FCE.El dictamen de reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que permitiría al escritor Paco Ignacio Taibo II dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE) sin ser mexicano de nacimiento, es discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados este jueves.El legislador del PVEM Marco Antonio Gómez expresó su posición a favor del dictamen, que cancela la disposición de que sólo ciudadanos mexicanos por nacimiento podrán dirigir órganos paraestatales, como el FCE.Gómez indicó que no podía pesar más el contexto que el derecho de los ciudadanos, en referencia a la oposición a la reforma por los dichos de Taibo, quien expresó "se la metimos doblada, camarada", cuando dijo que tomaría el cargo aunque la Ley lo impidiera.El perredista Mauricio Toledo dijo que, en lo personal, votaría a favor, pero su grupo parlamentario considera que no deben hacerse reformas a modo, con dedicatoria para una persona.Agregó que hubo faltas de respeto e insultos de Taibo a la sociedad en general, a las mujeres y al Congreso de la Unión.Mientras los diputados Carmen Julia Prudencio (Movimiento Ciudadano), Santiago González (PT), y José Ángel Pérez (PES) anunciaron su voto a favor, la legisladora priista Dulce María Sauri acusó que se trata de una reforma de simulación.Sauri consideró que a Morena le resultaba más fácil cambiar la Ley que revisar el nombramiento de Taibo, que no cumplía con los requerimientos legales, y afirmó que lo ideal sería revisar el tema de la doble nacionalidad, en lugar de hacer una reforma limitada.Ante el argumento de que es discriminatorio no dejar que mexicanos naturalizados encabecen paraestatales, expuesto en el dictamen elaborado por senadores de Morena, la priista señaló que, en todo caso, se tendría que cambiar la Constitución que establece que solo los mexicanos por nacimiento pueden ser Presidentes."Me preguntó si alguien con nula experiencia administrativa y boca floja es la persona idónea para dirigir esta institución", cerró Sauri.