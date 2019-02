Recuerdan error de 5 de febrero

La, a través de su comunicación electrónica interna, envió un correo a distintas áreas de la dependencia para difundir uno de los artículos del C, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y, por error, escribieron que deben fomentar el, en lugar de "acceso neutral".El artículo que promovió la dependencia es el número 19, del capítulo II, de los principios y valores del servicio público, que a la letra, dice: "El principio de imparcialidad buscará fomentar el acceso neutral y sin discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por méritos; los valores de equidad de género e igualdad y no discriminación y la regla de integridad de comportamiento digno".El correo, del cual este diario cuenta con una foto de pantalla, fue enviado el 5 de febrero, a las 14:30 horas, con el asunto: "Principios y valores DOF 5/feb/19", en el que se lee el error. Casi tres horas después, a las 17:22 horas, la dependencia reaccionó y envió un segundo correo con una Fe de erratas.El error causó sorpresa entre el personal debido a que hace tan sólo unos días cometieron el error de enviar un oficio para informar quey no por la celebración de la Constitución.