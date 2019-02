Televisa pretende intervenir en fusión de Disney y Fox

"Televisa manifiesta su propuesta de ser parte interesada dentro del expediente UCE/CNC-001-2018, aduciendo diversas manifestaciones y argumentos, en los cuales señala su calidad de agente económico en los mercados relevantes posiblemente involucrados en la concentración, así como su interés en que no se produzcan efectos contrarios a la competencia en los mercados en que participa", informó el IFT a la jueza federal que lleva el caso.

aún pendiente en su parte medular en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).La empresa mexicana litiga desde noviembre pasado una demanda de amparo contra el IFT, que el 26 de septiembre se negó a darle participación en el procedimiento de concentración notificado por Fox y Disney.Este martes,La Cofece también rechazó, el 1 de octubre, dar participación a Televisa en este procedimiento, con número de expediente CNT-126-2018.El tema crucial para Televisa, que es precisamente el de televisión, está en manos del IFT, que desde 2014 es la autoridad antimonopolios en telecomunicaciones y radiodifusión.En materia deportiva, por ejemplo,El IFT rechazó darle participación a Televisa porque la figura de la "parte interesada" no está prevista legalmente para los procedimientos de concentración, y la jueza federal Silvia Cerón podría dictar este mes sentencia en el amparo, para aclarar si la empresa mexicana puede o no intervenir en el caso.El amparo, sin embargo, no impide al IFT autorizar la concentración, pues no se concedió suspensión para frenar el procedimiento.De hecho, la Unidad de Competencia Económica del IFT envió el 1 de octubre un requerimiento a Innova S. de R.L., razón social de Sky, para "proporcionar información" que sería utilizada, precisamente, para resolver sobre la fusión Disney-Fox.En ese oficio, el IFT se refirió a Innova como un "tercero ajeno" al procedimiento de notificación de concentración.