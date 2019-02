Préstamos 'gota a gota'; supuesta razón por la que decidió aventarse de puente con su hijo

"La doctora Carolina Lis estaba ahí. Ya casi habíamos convendico a la señora, pero desafortunadamente llegó en ese momento una persona y al verla, se lanzó al abismo." explicó Guillermo Jaramillo, alcalde de Ibagué.

Integrantes de la Defensa Civil y Bomberos Ibagué, recuperaron cuerpos de madre e hijo, fallecidos en trágico episodio en viaducto. Jessica PaolaMoreno Cruz y May Nicolás Ceballos Moreno. pic.twitter.com/ln5QIHhgrm — Harry Alexander (@H75Harry) 6 de febrero de 2019

Deudas que se deben al préstamo 'gota a gota'

"Dos de los casos que se presentaron recientemente tienen que ver con deudas y tienen que ver con algo que es monstruoso y que se está dando no solo en Ibagué sino en Colombia entera que es el "gota a gota. Esta madre soltera estaba desesperada ante la presión de estas deudas.", señaló el alcalde.

¿En que consiste el "gota a gota"?

"El 'gota a gota' se convirtió en una situación terrible porque no solamente extorsiona a la gente, no solamente le roba su trabajo, lo intimida, chantajea, amenaza de muerte, en ocasiones acaba costándole la vida a quien contrae esos préstamos", indicó el alcalde.

Sigue leyendo...

Paola Moreno Cruz de 32 años quien ayer se aventó de un puente de 100 metros de altura con su hijo de 10 años en brazos, fue por causa de deudas de los famoso préstamos 'gota a gota' en Colombia.La mujer no sopotó la presión de no poder pagar un crédito con hasta el 40% de interés, así lo informó el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.De acuerdo con información del portal de noticias El Universal, tanto cuerpos de bomberos, policías e incluso una psicóloga, intentaron persuadir a la mujer de que no saltara al vacío, su hijo, también le rogaba que no lo hiciera, pero todas las súplicas fueron en vano.A través de las redes sociales, se han dado a conocer las imágenes en donde elementos de la policía y cuerpos de bomberos, intentaban ayudar a la mujer y que al ver que no pudieron salvar la vida de la madre y su hijo, rompieron en llanto.En Colombia, la decisión que toman algunas personas de quitarse la vida se debe a que detrás de esa decisión están los préstamos "gota a gota", fenónemo que va más allá d las fronteras colombianas y que poco a poco va llegando a otros países de Latinoamerica.Esta modalidad de préstamo consiste en que la persona que solicia el préstamo, recibe el dinero rápido, sin garantías ni avales, solamente con la firma de solo un papel, estos créditos atraen a la gente porque se devuelven en cuotas muy pequeñas, sin embargo, detrás de eso está la trampa, en donde se esconden los interéses que suelen ser muy altos.El no cumplir con las cuotas como se tiene establecido ya sea que se distribuyan diariamente, semanal o mensualmente, es posible que la vida de persona que lo solicitó o incluso la de sus familiares, corra peligro.En esta modalidad de pago, los intereses van desde el 10% hasta el 40% y una vez que el dinero es recibido, se cuenta con un mínimo de 20 días y un máximo de 30 días para devolver el monto prestado más el el interés.Esta tasa de interés está 15 veces por encima de la tasa de usura definida por la Superintendencia Financiera de Colombia ; quienes acuden a solicitar esta modalidad es porque no pueden acceder a un crédito bancario formal."Las sumas de dinero se incrementan tanto que los que acudieron a esos préstamos ya no pueden pagar e incumplen con las cuotas pactadas." explicó la Dirección de Investigación Criminal de Perú.Esta modalidad ha tenido tanto auge que incluso los prestamistas agreden, extorsionan y amenazan de muerte a las personas quie solicitan el préstamo si no pagan la suma prestada y el total de intereses.

Video. Muere policía atacado a balazos en la comunidad de Barretos

La brutal regañiza de Luis Montes a José Juan Macías en la Copa MX

FOTOS. León desde el cielo como nunca lo habías visto

Encuentran en el Malecón el cuerpo de un hombre con huellas de violencia

En estas gasolineras HOY puedes cargar combustible