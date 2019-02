Estrena Jefe el IMSS

***PLAN ANTI-VIOLENCIANo sorprende, de 17 regiones prioritarias anunciadas por el Gobierno federal para rescatar la seguridad, cuatro están en Guanajuato con cabecera en: Irapuato, Salamanca, Celaya y Uriangato. Queda la duda ¿por qué León no?, aunque menos violento, es motor económico del Bajío.*SURESTE CALIENTELa tercera región “más caliente” del País por la tasa de homicidios en diciembre, sólo después de Tijuana y Manzanillo, es la de Uriangato, que incluye a seis municipios del sureste del Estado.*coORDINACIÓN POR FAVORLa estrategia no sólo contempla enviar a 600 elementos por región, sino acciones de prevención. Lo primero será coordinarse, ayer por aquí no sabían nada de nada.*GOBIERNO ABIERTOMañana viernes a las 10 de la mañana en el auditorio Jorge Ibargüengoitia del Campus León de la UG, se está convocando a un foro de ‘Información y Sensibilización de Gobierno Abierto en Guanajuato’ en el que esperan a 300 personas (servidores públicos de distintas oficinas y ciudadanos en general).*SECRETARIADO TÉCNICOLa invitación la firman el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), la UG, el Gobierno de León, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Amexme (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias) Capítulo León y la organización no gubernamental Urban Garden. ¿Y por qué ellos? Pues resulta que esos son los integrantes del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto Guanajuato.*Y DOS AÑOS DESPUÉS...Todo surgió en junio de 2017 cuando los tres Poderes del Estado en Guanajuato firmaron un convenio para impulsar el Gobierno abierto. Luego, en mayo 2018, se instaló ese Secretariado, y ya no supimos más. Ahora quieren hacer ruido con este foro con el objetivo de promover la rendición de cuentas.*DEL DICHO AL HECHOEl concepto de ‘Gobierno abierto’ es mucho más que transparentar en los portales la información pública obligatoria por ley (aunque ni eso cumplen algunos), implica el impulso de políticas que favorezcan el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Y, más allá de los convenios de buena voluntad y los discursos, en eso en Guanajuato tiene mucho que aprender.*PENDIENTE EL PLANEl Secretariado por norma lo preside la cabeza del IACIP, que hoy es Ángeles Ducoing. Tienen pendiente la elaboración del Plan de Acción Local que deberá estar por ahí del mes de mayo. Y para que el esfuerzo rinda frutos se requiere de la participación de los titulares de las Unidades de Transparencia: del Ejecutivo (Jesús Soria), Judicial (Hugo Morales) y del Legislativo (Omar Alejandri).***PLAN IRAPUATOEl Ayuntamiento de Irapuato, en voz de su alcalde repetidor Ricardo Ortiz, presentó en sociedad el Programa de Seguridad Pública 2018-2021, en el que se anuncian estrategias como: Policía de Proximidad, Centros de Atención a Víctimas, Juzgados Cívicos, cuadrantes de vigilancia, tecnología; un modelo similar al que anunció el Municipio de León en diciembre pasado y que ya puso en marcha.*MESAS DE SEGURIDADYa también están conformando su Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, que en León cumplirá tres años en marzo próximo, y que como esfuerzo para sentar en una misma mesa a autoridades de todos los niveles y sociedad civil, es de reconocerse, pero si de resultados a evaluar se trata, poco que celebrar.*CELAYA, NI IDEAEn Celaya, la alcaldesa Elvira Paniagua no presenta todavía formalmente el Programa de Seguridad (obligatorio por ley). El presidente de la Comisión de Seguridad, el panista Carlos Rivas, salió con la puntada de que sí se tiene pero no se informa porque, dice, hay que ser cautelosos. Fuera de lugar la justificación pues no se piden detalles de los operativos sino una estrategia clara que debe ser pública.***SÚPERDELEGADO Y CCELComo lo dijimos, el coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, no llegó, ni les avisó, a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de León. Si tiene alguna duda sobre la invitación, dicen, le pueden mostrar el acuse de recibido del 24 de enero.El doctor Jorge Manuel Sánchez González asumió ayer oficialmente como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato en sustitución de Sergio Santibáñez Vázquez.La instrucción de la Dirección es fortalecer los servicios de atención, impulsar el esquema IMSS-Bienestar, mejorar los mecanismos de recaudación y afiliación, y eficientar el gasto con transparencia.El Delegado es Médico Cirujano por la UNAM, Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias de la Salud. Fue Director General de Salud Pública en el Gobierno de Jalisco, Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud, y otros.