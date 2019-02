Made in Guanajuato

Toda una odisea

Interesante

Para General Motors a nivel global el lanzamiento de su nueva generación de Chevrolet Silverado y GMC Sierra fue parte de las acciones destacadas por sus directivos en 2018.Las camionetas producidas en Silao aparecen en el listado en donde también subrayan su solidez en ganancias, el aumento en crossovers y el crecimiento en las utilidades de GM Financial.Mary Barra, Chairman y CEO de la armadora estadounidense destacó los objetivos alcanzados, considerando que el año pasado no fue nada sencillo.“Seguiremos tomando decisiones firmes para liderar la transformación de esta industria e impulsar el valor significativo de nuestros accionistas”, compartió en un comunicado emitido por la propia GM.En noviembre del año pasado el CEO de GM en México, Ernesto Hernández anunció que la nueva generación de camionetas continuaría siendo producida por manos mexicanas para enviarse al mercado de Norteamérica.La entrada al mercado de sus nuevos modelos repercutió positivamente en una millonaria inversión en su planta de Guanajuato para ampliar y reconfigurar sus líneas de producción para adaptar a los nuevos cambios que tendrían sus unidades.Pero, además también en la proveeduría, previo a su fabricación, fueron varias la marcas de su cadena de clientes que hicieron inversiones, adecuaciones y crecimientos en su producción para atender las nuevas necesidades de su cliente automotriz.Una de las marcas que invirtió en una segunda planta para cubrir la demanda fue Martín Rea que tiene presencia en Guanajuato Puerto Interior.El déficit de operadores en el transporte de carga continúa en México.De acuerdo a la Canacar, que preside por segundo año el empresario leonés Enrique González Muñoz, existe una necesidad de 25 mil choferes, que a causa de la inseguridad que viven en las carreteras muchos de ellos han decidido poner fin a sus experiencias frente al volante.Pensando en formar a nuevos conductores es que planean abrir centros de formación y capacitación en Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Veracruz.Aunque el sueldo no es malo en México, una de las razones por las que ahora los operadores están dejando de trabajar en el País, no es para bajarse del tráiler, sino cambiar de ruta y laborar con empresas estadounidenses que superan los sueldos ofertados de este lado del mundo.Guanajuato es uno de los estados que concentra a los principales personajes del transporte de carga y son justamente sus empresarios los que más sufren la falta de gente que cubra sus recorridos.Ahora que el Gobierno federal anunció el mes pasado el interés de contratar a 2 mil operadores para aumentar la capacidad de distribución de combustible en México, sin duda que el déficit seguramente que será mayor...Para concluir le compartimos un par de temas que de consolidarse favorecerán a la industria del calzado en México.El primero es que en la visita a Yucatán realizada por los directivos de la CICEG, Luis Gerardo González García y Alejandro Gómez Tamez visitaron Hunucmá y Ticul.En su recorrido acompañados de los alcaldes de ambos municipios, de integrantes del Instituto Yucateco del Emprendedor y de la Secretaría de las Mujeres informaron los diversos servicios con los que cuenta la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado.Para formalizar la relación y proyectos se designó delegada estatal de la CICEG-CANAICAL a Denisse Mildreth, originaria de aquellas tierras, ella será la encargada de “cazar” la demanda de servicios de CICEG junto con los apoyos que pudieran darse por medio del gobierno yucateco, y si es necesario mandar a atender al sur de México a consultores del Centro de Valor Empresarial de México (CEVEM) para que ayuden a las empresas ya establecidas a mejorar sus procesos, contar con una metodología de producción y administración, ser más eficientes para pasar de talleres de zapato a microempresas y por qué no en algún momento convertirse en maquiladoras de empresas leonesas.El segundo es que se está creando un comité de micro empresarios por ahora enfocados en echar a andar el Programa para la Evolución de Micro y Pequeñas Empresas, pero si la encomienda termina siendo exitosa sería bueno pensar en que el comité fuera esa figura que identificara las necesidades que tiene el 44% de sus afiliados de la CICEG que son microempresas y 29% son pequeñas.