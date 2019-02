Ellos son estudiantes delde la(LCDE), pero también son losEl objetivo del programa académico es brindar herramientas y competencias para los alumnos para que puedan formarse como futuros hombres y mujeres de negocios.Cada uno, en su respectivo giro, busca reforzar su compromiso con el sector, con la sociedad y con el medio ambiente, con diferentes propuestas innovadoras que impactarán de manera positiva a nuestro entorno.“Poco común” es como describe Daniel su proyecto, una empresa que aún en León no existe. Se trata de un gaming center, un lugar para jugar videojuegos “”.“Es una tendencia que viene desde el otro lado del mundo, en China ya es como un hábito que los gamers busquen tener la mejor calidad para poder jugar e ir a pasar un rato; se crea una comunidad”.Señala que existe la misma necesidad en México, y durante un viaje a China vio la oportunidad de presentar el proyecto a inversionistas de aquella nación quienes le dieron el capital inicial.El lugar, ubicado por la zona del Parque Los Cárcamos, está casi está listo y estará próximo a inaugurarse.A la par de este plan, Daniel promueve la reforestación de nuestra ciudad con la venta de árboles que generan 10 veces más oxígenos que otros, de ahí surgió la idea de juntar ambas ideas y crear un equipo de videojuegos que, por cada victoria que tengan, planten árboles.“Los líderes son fundamentales porque son los que inician con la chispa que enciende las cosas, pero lo más importante son los seguidores”.Los padres del estudiante son su principal inspiración y motivación, ambos son empresarios y les admira todo lo que han hecho y el crecimiento que han tenido.Página web: www.respawn.mxCinthya encontró en la empresa familiar una oportunidad de innovar. Su papá creó una consultora de contabilidad y de esa misma idea, ella ideó el proyecto que lleva por nombre “Sánchez Salgado”, el cual consiste en una consultora de negocios digital con la que busca asesorar a las empresas vía digital.Como parte del compromiso que tiene como una empresa socialmente responsable, planea incluir una asociación de nombre Leaders Helping Leaders dentro de la misma empresa, en donde se capacite y apoye a personas que no puedan tener la oportunidad de estudiar una carrera.“Mientras más creces más retos te vas a tener que enfrentar y no es fácil, porque si fuera fácil hubiera no sé cuántos Steve Jobs o Walt Disney”, señala la joven.El papel del líder es importante, por lo que se capacita al personal en este tema para el desarrollo de competencias, y de esta manera ellos lo puedan demostrar con los clientes.“Si ellos crecen, si la firma crece, vamos a compartir todo ese esfuerzo mutuo; me gusta mucho el giro en el que estoy, si tienes las habilidades y la oportunidad de estudiar una carrera tienes el compromiso con los demás, el bienestar que se genera es una forma de satisfacción y motivación personal”.Página web: sanchezsalgado.comDesde hace más de 50 años la familia de Mariela se ha involucrado en el sector de la curtiduría, y gracias a su experiencia y preparación tiene hoy un proyecto de mejora para la empresa familiar“Ahora yo estoy retomando la trayectoria de familia curtidora pero en el aspecto de tomar lo que estoy aprendiendo en mi carrera, para actualizar la tenería, que es una industria muy tradicional”.Actualmente curten piel para creadores mexicanos de zapatos y botas, y por medio de la mercadotecnia, herramientas digitales y exportaciones, buscará la modernización de la organización.El año pasado logró cerrar exportaciones a Corea, India y a El Salvador, pero también busca crear un laboratorio de moda que se especialice en la creación de nuevos productos únicos y diferenciados para seguir penetrando en mercados nacionales y extranjeros.El mercado textil y sintético son algunas de sus principales amenazas, por lo que con esta iniciativa se le hará frente y se abrirán nuevas puertas.Como una empresa socialmente responsable, el negocio tiene la certificación Eco Tannery, otorgada por la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato, además de que implementaron la instalación de paneles solares para que la mayoría de la energía sea solar y el continuo reciclaje de agua.“Creemos que, para innovar, todo está abarcado, pero siempre hay un camino; si crees en ti y tienes el positivismo de que sabes que puedes hacer algo grande, lo puedes lograr”.Página web: www.curtiembresdemexico.com“Vengo de una familia que se ha desempeñado, como muchos en León, a la industria del cuero-calzado; mi papá a eso se dedica, pero lo que más me ha enseñado es a trabajar desde que empecé a estudiar”, dijo Mariana, quien está a la mitad de su carrera.Fernando Cuadra, de la empresa dedicada a la fabricación de productos de piel exótica Cuadra, le abrió las puertas de su organización para que adquiera conocimientos y aprenda de los retos que se le presenten.Ahí ella tiene la facultad de tomar decisiones gracias a la confianza que el líder empresarial le otorgó desde un inicio.“Es muy importante trabajar porque ves los tropiezos y logros de los demás, te sirve para identificar lo que se hizo bien o mal para tu seguirlo”.Como parte de su carrera, Mariana tiene el interés de emprender en el mismo giro del calzado, pero desde una parte sustentable donde el material y proceso sean eco-friendly.Colombia, China, Estados Unidos y México son los principales mercados a los que Santiago quiere llegar con el lanzamiento de una línea de calzado juvenil de tenis, todos hechos de piel. con diseños modernos, algunos con accesorios con grabados exóticos.“Queremos que nuestro calzado llegue a cualquier persona, muchas de las distinciones de este tipo de calzado es que solo es para gente de clase media-alta, pero con esto proponemos comodidad, calidad y diseño al alcance de todos”.La idea de apoyar a la población y brindar oportunidades para todos, fue un motivador para gestionar el proyecto de su empresa,, mismo en el que trabaja junto a su socio Víctor Villalpando.La competencia es uno de sus principales retos, pero la creación de productos diferentes a los que hay en el mercado, su enfoque en el diseño de la materia prima y el costo accesible marcan una diferencia al resto.“Un líder es muy importante, es quien va acompañando a los demás, quien conoce bien el negocio, lo que está haciendo y apoya a los demás”, comparte Santiago respecto al liderazgo que tiene en el negocio.es una empresa que busca difundir e impulsar proyectos orientados a los, programa que 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron, y que incluye objetivos a cumplir para llegar a ser sostenibles en temas como medio ambiente, educación y equidad de género.“Desde hace tiempo he trabajado con distintas instituciones y programas con temas de capacitación, en áreas de emprendimiento; yo gané una beca en el Tec, se llama líderes del mañana, empecé en mecatrónica, y con toda la experiencia que tuve me fui involucrando más en el emprendimiento social”.En su plataforma se pueden encontrar programas de capacitación para emprendedores, información sobre varias oportunidades laborales, de voluntariado y becas, entre otras cosas.“Hay muchísimas carencias, no solamente las económicas; nos hace falta el poder tan solo llevar algo de esperanza para las personas; a veces la pobreza está más en la mente, en los prejuicios que uno tiene”.De ahí vio muchas oportunidades de poder compartir lo que a él le gusta y lanzar algunos proyectos como, con el que busca beneficiar a 400 niños con la entrega de útiles escolares.Ramón considera que unos de los retos es el poco desarrollo del emprendimiento social en México, además del poco consumo de productos amigables con el medio ambiente o el poco destino de recursos para causas filantrópicas, algo que poco a poco ha ido cambiando.Página web: www.reachers.mx