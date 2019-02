'Te prometí mamá, que iba a ser abogada'; graduada y con toga, joven visita la tumba de su madre

"Aquí estoy MAMÁ tal y como te lo prometí aquel día que te vi por última vez, “GRADUADA DE LICENCIADA EN DERECHO” ¿te acuerdas? Ese día que te vi en ese ataúd de color café pensé en morirme se me acababan mis fuerzas, porque perder a una madre es el dolor más fuerte que puedas sentir, pero sabes Yo tenía dos personas hermosas por quien luchar dos retoños que me dejaste tú MIS HERMANAS por esa razón yo prometí continuar y echarle más ganas como nunca, después muere Dany (mi hermana) y me dolió como nunca, fue ahí cuando entré a estudiar en “UNIVER” mi casa de estudios, y prometí jamás rendirme porque quería llegar a ser una excelente abogada y mírame aquí estoy hoy es mi graduación mamá, voy rumbo al acto académico con una emoción enorme por haber logrado ir al panteón hace no menos de 15 minutos a compartirte mi alegría, mi emoción, mi orgullo y mi felicidad.... Porque fue por ti madre mía por ti y por la experiencia que me dejaste después de tu partida. Hoy quiero decir ¡LO LOGRÉ MAMÁ! (sic)."

"Nos dijo que la señora no la había dejado traerse nada, que le dijo que se iba a quedar con todas las cosas porque no le pago la renta, ella estaba muy triste, porque tanto documentos, juguetes todas sus cosas se las quitó”, dijo Sara.

"Entonces mi mamá se puso muy triste se vino y aquí se quedaba con mis abuelos, en la casa donde yo he vivido siempre y ahí dormía en la sala, ella y mis dos hermanas", explicó la joven.

Una terrible noticia cambió sus vidas

Mi hermana me comentó que ese día fueron a la cita, mi mamá, ella, mi hermana y su papá y que la oncología le comentó que mi hermana Dany, es mi hermana la que tenía cáncer que ya se iba morir que ya estaba desahuciada, que ya le quedaba muy poquito, a mi mamá le llegó la noticia de sorpresa y entre toda su desesperación cayó, ya estaba en depresión”, siguió contando.

"Eso me lo contó el papá de mis hermanas, mi mamá se encerró y él se quedó en la sala, después de un buen rato dijo se durmió o algo y que cuando entra al cuarto estaba cerrado pues y cuando entra la encuentra colgada en un closet de los que tienen las casas, mi mamá se ahorcó, se suicidó.", dijo la joven

"El día de mi graduación, a mí no se me había ocurrido, pero dos días antes ya cuando estaba con los preparativos de mi graduación yo me acordé, siempre tuve en mi mente la promesa, pero yo dije ya lo voy a lograr, entonces dije el día de mi graduación voy a ir con mi mamá, con mi toga , pero me daba como vergüenza con mi familia, así decirles acompáñeme que van a decir, entonces yo le dije a mi esposo, estoy casada, le dije ‘oye no será como que muy loco ir al panteón con mi toga’, me dijo, ‘no’ , y entonces yo le dije a mi mamá, a mi abuela pues, que quería ir y fuimos , entonces pues me tomé una foto sin querer sin pensar nada, yo sentí que esa foto me la estaba tomando yo con mi mamá”, destacó.

"A todos los jóvenes, a todas las personas a que siempre que se propongan una meta o que hagan una promesa a sus padres la cumplan en vida o en muerte, pero la cumplan, porque nuestros padres es el mayor orgullo que sienten de sus hijos verlos como unos profesionistas, ya formados y por el buen camino", finalizó.

Sara Montero, una estudiante recién egresada de la licenciatura en Derecho que al subir unas fotografías a su cuenta de Facebook, donde aparece vestida con su toga unos minutos antes de asistir a su graduación en Tepic, Nayarit en donde le demostraba a su mamá que había cumplido su promesa de estudiar Derecho para erradicar las injusticias y que todo lo que le hicieron a ella y su familia, no se lo hicieran a otra persona.De acuerdo con información del portal de noticias Excelsior, las fotografías que subió la joven a Facebook, las acompañó con un emotivo mensaje que le dedicó a su madre fallecida:Sara nunca creyó que su mensaje se volvería viral, por lo que tras haber recibido comentarios de amigos y conocidos, decidió contar su historia.Una de sus hermanas estaba enferma de leucemia, su madre hizo un esfuerzo por sacarla adelante y poder pagar el tratamiento, por lo que fue orillada a dejar de pagar un año de renta de el lugar donde vivía, la dueña de la casa residía en Estados Unidos y un día se presentó a la casa donde vivía Sara con su familia para pedirles el pago atrasado, al explicarles la situación y su crisis económica, la mujer no les permitió sacar sus cosas de la casa.La madre de Sara decidió en que ella y sus hijas se fueran a vivir a casa de sus abuelos, lugar donde siempre había vivido Sara ya que su mamá se volvió a casar cuando ella tenía 10 años y se fue a vivir a otra casa con su esposo, por lo que Sara se quedó en casa de sus abuelos.Después de haber transcurrido días desde el desalojo, la mamá de Sara entró en una fuerte depresión que no le permitió asistir a su graduación de preparatoria; gracias al poyo de la gente y de regalarles ropa y muebles, se fueron a vivir a otra casa rentada, pero cuando creían que les empezaba a ir bien, en una revisión de su hermana, la doctora les informó que le quedaba muy poco tiempo de vida,Ese día que la familia recibió una desgarradora noticia, la madre de Sara mandó a sus hijas a jugar con las vecinas para ella entrar a su cuarto y no volver a salir.Estando su madre en el ataúd, Sara le prometió: "Yo le dije a mi mamá que iba a ser abogada, que iba a ser licenciada en derecho, que lo que le había pasado era una injusticia , que la señora le haya hecho eso y que nosotros no hiciéramos nada , si hubiéramos ido a denunciar todo hubiera regresado a la normalidad, pero no lo hicimos, entonces yo le prometí a mi mamá que iba a ser abogada para erradicar las injusticias."Su hermana falleció seis meses después de ese trágico suceso y ella, descubrió que estaba embarazada cuando estaba a principios de su carrera.Actualmente su hija tiene dos años y ella es su motivación para seguir luchando y alcanzando sus sueños.

