¿Dónde y cuándo ver los partidos de la Jornada 6?

2019-02-08 12:35:58 | EL UNIVERSAL

No te pierdas ningún juego de la sexta fecha del Futbol Mexicano.

Jugadores de la Liga MX que se encuentran entre los 10 primeros lugares de la tabla de goleo. Foto: Imago 7



La sexta jornada de la Liga MX está por iniciar y aquí te dejamos los horarios, canales y algunos datos para que no te pierdas ningún juego.



América solamente ha perdido uno de sus últimos 21 juegos de la Liga MX y fue por un marcador 2-3 ante Monterrey en el Clausura 2019.



Las Águilas son el equipo que menos remates permitió en el torneo.



América vs León: Sábado a las 19:00 / TDN



Santos Laguna perdió solo uno de sus últimos 15 partidos como local en Liga MX , ganando los dos del actual Clausura sin recibir goles.



Santos vs Xolos: Domingo 18:00 horas / Canal 7 y ESPN 2



Cruz Azul mantuvo su valla invicta en cuatro de sus últimos siete partidos como visitante, pero no pudo anotar en tres de ellos.



Toluca no logró concretar el gol en sus últimos tres partidos de Liga MX, algo que no le sucedía desde mayo de 2002.



Toluca vs Cruz Azul: Domingo 12:00 horas/ TDN y Canal 2



Chivas acumula nueve partidos sin derrotas ante Necaxa en Liga MX; la última vez que perdió fue en marzo de 2008 (0-1).



Necaxa vs Chivas: Sábado 21:00 horas/ Canal 9 y TDN



Monterrey acumula nueve partidos sin perder como local en Liga MX, anotando 22 goles y concediendo apenas seis.



Rayados vs Lobos BUAP: Sábado 17:00 horas / Fox Sports 2



Los Tigres de Ricardo Ferretti son el equipo que ha marcado más goles de jugada de saque de esquina en el Clausura 2019.



Veracruz vs Tigres: Viernes 19:00 horas / SKY Sports 534 y 1534



Atlas lleva tres juegos ganados en lo que va del torneo. Dos de sus futbolistas forman parte de los 10 goleadores de la Liga MX.



Atlas vs Puebla: Viernes 21:00 horas / Canal 7 y ESPN 2



Los Pumas apenas suman 3 puntos, buscarán su primer triunfo ante Querétaro que es el último lugar de la tabla general del CL2019.



Querétaro vs Pumas: Sábado 17:00 horas / Canal 3 y Fox Sports



Los Tuzos buscarán su tercer victoria como local del torneo ante Monarcas.



Pachuca vs Morelia: Sábado 19:00 horas/ Fox Sports 2