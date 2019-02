Marco Fabián es nuevo fichaje del Philadelphia Union

El futbolista mexicano, Marco Fabián, fue presentado de manera oficial este viernes en el club estadunidense Philadelphia Union, así lo dio a conocer el club en su sitio web oficial.



“Hoy anuncio con gusto que me uno a las filas del Philadelphia Union, un equipo joven, con apenas 10 años en la liga, agradezco al club la confianza que ha depositado en mí y agradezco las muestras de cariño de la gente”, puntualizó Marco Fabián.



“Siempre me han gustado los retos, y hoy voy por uno nuevo. La MLS es una liga que no solo ha crecido abismalmente durante los últimos años”, añadió el atacante.

All the best to @MarcoFabian_10 who signed with @PhilaUnion!! ⚽️



Good luck in the upcoming season! #PasiónyOrgullo pic.twitter.com/i45QV5TKVs