“Haciendo un análisis, yo creo que en ese momento no era el árbitro adecuado para esa final, yo te lo puedo decir”, indicó.



“Fue mi primera final, pues se dieron las cosas, que fue un impacto fuerte en mi carrera, que afortunadamente logré sobreponerme, pero sí fue algo que te marca”, declaró.

"NO ERA EL INDICADO PARA LA FINAL DE TOLUCA VS. CRUZ AZUL"#AgendaFOXSports Roberto García Orozco recuerda el partido que le tocó dirigir y que terminó afectando al Cruz Azul por el choque entre Cruzalta a Villaluz



Villaluz le contesta



“Ahorita ya no se puede hacer nada, no le podemos quitar un título para Toluca para dárselo a Cruz Azul, de todos modos es bueno que lo haya dicho, yo creo que se quitó el cargo de conciencia que tenía”, dijo.



“Esa final me marcó, por ser una final, por estar con Cruz Azul y hasta por cómo se estaba dando el partido en ese momento. Desafortunadamente viene el incidente y me toca salir en un momento crucial”, aseguró.

