Miguel Herrera, inconforme con miniciclos del 'Tata' Martino

Miguel Herrera fue sincero al señalar que no está de acuerdo con los miniciclos propuestos por el seleccionador nacional Gerardo Martino; sin embargo, el técnico del América no negará su apoyo con los jugadores.



"No estoy muy de acuerdo, pero América es un equipo que apoya. Entiendo la convocatoria sub 20, porque hay mundial a la vuelta, pero ya vimos que lo hizo (Ricardo) La Volpe", dijo Herrera.



Para la primera convocatoria del 'Tata' Martino, del Nido de Coapa están considerados Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Henry Martín, además del llamado tricolor que recibieron juveniles azulcrema para las selecciones inferiores.

"Estoy contento por los 10 que tengo, los que trabajan conmigo Oswaldo León, Lupe (Hernández Clemente), (Carlos) Vargas, Haret (Ortega), López López que es un delantero, la sub-21, Chucho , Córdova, y los tres a la mayor, todos trabajan con el primer equipo".



Pero reiteró su inconformidad y el cuestionamiento del trabajo del 'Tata' con los jugadores que militan en el extranjero.



"No estoy muy de acuerdo, no porque a la Selección no vaya a trascender, porque hay jugadores que están fuera y a nosotros nos costará trabajo (la convocatoria), entonces, ¿cuándo trabajará con los de fuera?, pero ya es decisión de él, pero si me toca apoyar lo haré".