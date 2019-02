El mundo del cine está de luto, fallece el actor Albert Finney a sus 82 años

"Albert Finney, de 82 años, falleció pacíficamente después de una corta enfermedad con los más cercanos a él a su lado. La familia solicita privacidad en este momento triste", expresaron a través de un comunicado.

"Me parece un largo camino por recorrer solo para sentarse en un ambiente donde no se beba ni se fume, en la remota posibilidad de que se llame su nombre." expresó.

"Me entristeció mucho saber de Albert Finney. Tuve el enorme privilegio de trabajar con él desde el principio. Además de ser sin esfuerzo grande, también fue un excelente ejemplo de cómo comportarse", escribió en su cuenta de Twitter el actor Rufus Sewell.

"Estamos muy tristes al escuchar la pérdida de Albert Finney. Sus actuaciones en obras de Shakespeare, Chekhov y otros dramaturgos icónicos de los años 60, 70 y 80 se destacan como algunos de los más grandes en nuestra historia de 200 años."

El actor británico Albert Finney murió a sus 82 años después de haber padecido una enfermedad, según informó su familia el día de hoy.De acuerdo con información de CNN, el actor murió a causa de una infección en el pecho en el Royal Marsden Hospital de Londres el día de ayer por la tarde.En el momento de su muerte, su esposa Pene Delmage y su hijo Simon, estaban con él a su lado.Finney nació en mayo de 1936 y tuvo una gran y larga trayectoria filmográfica, principalmente se destacó por debutar en el cine protagonizando "Saturday Night and Sunday Morning" en 1960.El actor obtuvo fama entre los años sesenta y setenta, logrando ser candidado al Óscar como mejor actor por "Tom Jones", "Murder on the Orient Express" (1974), "The Dresser" (1983) y "Under the Volcano" (1984) y su papel secundario como "Erin Brockovich".Pese a sus nominaciones, Finney nunca se mostró ser fanático de los Premios de la Academia.Tras drase a conocer la noticia de su fallecimiento, actores manifestaron su pésame.El Old vic Theatre de Londres también expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter.

