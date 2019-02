Extesorero de León Roberto Pesquera libra la cárcel tras amparo

NO COMPRUEBAN DELITO DE PECULADO

OTRO AMPARO EN REVISIÓN

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación concedió el amparo 292/2017 para dejar sin efecto la orden de aprehensión que tenía por ese presunto delito, confirmó am.La acusación era por un supuesto desvío de recursos públicos denunciado por la Contraloría Municipal de León derivado de un contrato de prestación de servicios para la actualización del software denominado Oper-Gob, utilizado por la Tesorería para la administración de la cuenta pública.A la empresa Servicios Profesionales e Integrales Prohispa se le dio un anticipo de 262 mil pesos. A esa misma empresa se le contrataron cursos de verano que también se denunciaron por no acreditarse.Lo que trasciende es que se otorga el amparo al considerar no probado el dolo previo que amerita el acreditar el peculado. Lo anterior significa que el Juzgado 4to. Penal del Poder Judicial del Estado, donde se lleva el proceso 239/2016, reclasifique la denuncia por otro delito o bien considere el archivo.Por ese hecho también se señaló a Enrique Dueñas Aguilar, exsubdirector en Gestión, Administración y Enlace Gubernamental de la Tesorería Municipal, que se sabe tramitó un amparo que está en revisión.Adicional el ex Tesorero está involucrado en otro proceso penal por supuestos “contratos fantasmas”.El último mensaje en su cuenta de Twitter lo escribió el 25 de mayo 2016: “Planta @DirPoliciaLeon unidad de policías encubiertos placas 05-780 afuera de mi oficina todo el día de hoy @LERSaldana”.Y su último retuit a un mensaje de otra cuenta lo hizo el 30 de julio 2016 cuando la exalcaldesa Bárbara Botello escribió: “El desdén que en su momento hicieron a León, se refleja en esta realidad...”, y agregó una gráfica con el incremento constante de los homicidios dolosos en Guanajuato del 2008 al 2015”.Roberto Pesquera fue Tesorero en la administración 2012-2015 que encabezó Barbara Botello y cerró Octavio Villasana.