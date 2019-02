Hace un año protestaban por la inseguridad en San Isidro, hoy todo sigue igual

HACE UN AÑO PROTESTABAN HABITANTES

DICEN VECINOS POLICÍAS NO PASAN



"En el parque que está en la calle Paseo de los Cóndores, se puso mejor una reja porque por ese lugar se alojaban o huían los ladrones", puntualizó la vecina.

, incluso con medidas como manifestaciones y cierres de calles, pues El homicidio del joven motociclista Gustavo, la noche del jueves pasado, ha sido uno de los crímenes más trágicos que se han dado en esta colonia.Hace casi un año, los habitantes de esta colonia se apersonaron a las afueras de la Casa Municipal con megáfono en mano para externar su inquietud ante la ola de robos a mano armada que se registraban en esta colonia.Dos semanas después hubo una visita del secretario de Seguridad Públcia Luis Enrique Ramirez Saldaña, justo durante ese recorrido un automóvil fue robado a las afueras de un negocio en el bulevar Francisco Gonzalez Bocanegra.Aunque en las semanas posteriores a la visita se registró una mayor presencia policial en las calles de San Isidro, hoy hay lapsos de hasta tres días en los que no hay registro del rondín de los uniformados, según consta en los propios registros de los habitantes.detalló que los reportes de robos a casa habitación, asaltos en las calles y en negocios siguen a través de los grupos de Whatsapp que han organizado entre los vecinos.Es de recordarse que en junio de 2018, ante la desesperación por la inseguridad que los agobiaba, los vecinos de la calle Paseo de los Cisnes cerraron la circulación como protesta por esta situación, esta manifestación fue apenas a dos cuadras del sitio donde fue asesinado Gustavo para robarle su motocicleta.En un recorrido de am por la colonia, habitantes señalaron que los asaltos a plena luz del día continúan, y durante la noche algunos sitios no tienen iluminación adecuada pese a que se instalaron luminarias led, pues hay árboles que no permiten la adecuada iluminación nocturna, y se ha hecho caso omiso a los reportes de esta situación.