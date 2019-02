Hay un listados de 44 proyectos a desarrollarse a mediano plazo.

“Lo interesante es que las construcciones verticales no son como los desarrollos horizontales, los grandes fraccionamientos se construyen de 10 a 15 años, porque pueden irse haciendo por etapas y, en una torre necesitas hacerlo en corto tiempo porque es integral y hay que vender el proyecto”, explicó.

“Están dentro de un promedio de los 2 mil, 3 mil metros cuadrados hasta los 5 mil metros. No son grandes extensiones de tierra, más bien en esas superficies hacen grandes utilizaciones del predio y llegan a altas densidades”, indicó.

Los proyectos destacados:

"Los desarrolladores que han llegado a León visualizan las 6 mil hectáreas disponibles, todos esos lotes con alto potencial, no sólo los que son vacíos sino aquellos que están sobre frentes de vialidades principales y que el alto potencial de uso que tienen hace que el costo de la tierra puedan prorratearse en una inversión de este tipo y son atractivos”.

“De forma general la ciudad tiene una baja densidad, hablamos de que escasamente rebasa los 60 habitantes por hectárea, en estos proyectos estamos hablando de altas densidades, incluso hemos autorizado proyectos con densidades de más de mil 200 metros habitantes por hectárea, nuestro tope está en 900 personas por hectárea y nuestro promedio es de 60”, detalló Teresita.

Reconversión urbana

“Es un tema interesante, zonas que en algún momento surgieron como habitacionales y que están reconvirtiéndose, porque en su momento fueron planeadas para grandes viviendas por familias que requerían de espacios grandes", explicó Teresita. "La infraestructura comienza a cambiar, a existir un proceso de lo que llamo 'los re de la arquitectura': remodelación, reutilización, restauración. Ésa parte que requiere cambiar el uso de suelo original y en ocasiones hasta demoler para hacer un edificio”.

“Es parte de las opciones, otros más contemplan viviendas cuádruples, séxtuples por ejemplo, entonces es otra forma de densificar la ciudad y lo único que necesitan es revisar la infraestructura que tiene que aumentar para dar el servicio a esas nuevas viviendas que quieren alojar en la ciudad”.

Otros proyectos

'León tiene un importante potencial'

“Para mí es evidente que León tiene un importante potencial para desarrollar verticales. Seguramente vendrán más inversionistas de fuera”, comentó Carlos Muñoz, que cuenta con participación en más de 500 proyectos en 6 países.

