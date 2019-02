Van 4 meses sin agua en callejón de Santa Julia, pero CAASIM cobra el servicio

Integrantes de 4 familias que viven en callejón de Cerezo, ampliación Santa Julia, Pachuca, desde noviembre pasado no tienen agua potable.

Así lo expresó Flor Loza, una de las perjudicadas y dijo que, pese a no distribuir el líquido, la CAASIM les exige que paguen su recibo.

Dijo que entre los que habitan en el callejón se encuentran adultos mayores que, por lógica, tienen más dificultades para abastecerse.

"De los cuatro meses que llevamos sin agua, solo una vez la CAASIM ha enviado una pipa, las otras hemos tenido que pagar por los viajes", narró Loza.

Agregó que hay vecinos enfermos que requieren de este servicio pero tienen que acarrearlo en cubetas desde casas cercanas, cuyos moradores los apoyan.

La informante señaló que, sin exagerar, han reportado ante la CAASIM unas veinte o más ocasiones de que no cuentan con agua.

Los vecinos han acudido, incluso, personalmente a las oficinas, con el fin de que les hagan caso, pero hasta la fecha persiste la escasez.

Dijo que en dos o tres ocasiones llegaron cuadrillas de la dependencia para verificar el motivo por el que no les llega el agua.

"Hicieron tres o cuatro hoyos, no tan profundos y los dejaron abiertos, no sabemos porque ya no regresaron para que se restablezca el servicio de agua", mencionó Flor Loza.

Además, mostró su molestia porque el organismo les exige que estén al corriente de sus pagos de los recibos, no obstante que sabe que ellos no tienen agua desde el año anterior.

Los vecinos de callejón Cerezo, ampliación Santa Julia, a través de AM Hidalgo, hicieron un llamado al titular de agua potable para que, a la brevedad, resuelvan este serio problema que afecta a cuatro familias.