Pide AMLO a maestros en Michoacán no ser rebeldes sin causa

Ante la toma de vías de tren por parte de maestros de la CNTE en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al magisterio no ser rebeldes sin causa, tampoco intransigentes o provocadores.

En el municipio de la tierra caliente, el titular del Ejecutivo federal sostuvo que hay algunos que "se las dan de muy radicales pero son conservadores".

El Presidente se comprometió a atender la demanda de los maestros, pero aclaró que ante provocaciones no usará la fuerza pública para reprimirlos.

"Vengo de la oposición, acabo de ver mi expediente y sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles (a los maestros) no se puede ser rebeldes sin causa, nada de intransigencia, y nada de decir que me van a provocar y usar la fuerza pública para que me acusen de represor", expresó.

Ante una representación de la CNTE que protestó previo al evento, López Obrador pidió al magisterio reconocer que el gobierno federal ha pedido una reforma para cancelar la reforma educativa.

"Me estoy poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán y no quiero pleitos. Nos vamos a poner de acuerdos para darle solución a los problemas de educación en Michoacán", afirmó.

López Obrador pidió paciencia a los maestros para poder resolver sus demandas.