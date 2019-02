Ex Miss Costa Rica denuncia a Oscar Arias por abuso sexual

La contacto por Facebook



“Cuando ya yo me iba acercando a la puerta él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada. Yo soy más alta que él, sin embargo, me agarró de la cabeza, yo andaba con el cabello suelto. Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, o sea, quedando cuerpo con cuerpo”, dice el texto de la denuncia.

Se suman denuncias

Entré a Facebook 5 mins y eso bastó para encontrarme historias de acoso/agresión sexual sobre Oscar Arias con una niña, una funcionaria, una mujer que iba simplemente caminando por la calle (!!)...Lo comenté y salieron dos más. El silencio se rompió. #YoTeCreo #MeToo pic.twitter.com/U1o9mfHwEd — Hazel Feigenblatt (@hazelfeig) 7 de febrero de 2019

Elsigue sumandoEsta vez unaEl caso fue divulgado por un perfil en Facebook dedicado a noticias del espectáculo que reveló imágenes de la denuncia y describió los hechos.Elconfirmó el viernes a The Associated Press la presentación de estaque acusó a Arias de violación.De acuerdo con el perfil Escri-Viendo en Facebook, durante laluego de que el dos veces presidente le hiciera una solicitud de amistad a través de esa red social y le ofreciera una copia de su libro “Con Velas, Timón y Brújula”.La publicación mostró el, quien tiene estudios en Filología Española por lo que aceptó la invitación.El texto de la denuncia presentada por la mujer y divulgado en la publicación describióAgrega que “luego. Yo me quité, yo quedé congelada, no sabía qué decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue ‘Don Oscar, yo tengo que irme’. Me acerqué a la puerta, él no me hizo ni me dijo nada más”.La Fiscalía Adjunta de Género “terminó de recibir una. El caso se acumuló a la denuncia interpuesta el lunes anterior por tratarse de una misma persona denunciada y tratándose de aparentes delitos de la misma naturaleza”, informó el Ministerio Público.Elen curso.Lae hija de una exdiputada del partido de Arias ha provocado un movimiento de indignación en Costa Rica y hapor parte del expresidente a varias mujeres., han descrito situaciones en las que el Nobel de la Paz las habríaen apoyo a las denunciantes y bajo el lema “Yo te creo”.-la agrupación política más antigua de Costa Rica- mientras se resuelven las denuncias en su contra.Aunque el movimiento #MeToo salpicó a varios hombres poderosos en Estados Unidos, sus efectos han sido más limitados en Latinoamérica.Desde diciembrecontraNo obstante, ninguno tenía un perfil como el dey quienpor su trabajo para poner fin a las prolongadas y sangrientas guerras civiles en Centroamérica.