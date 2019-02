VIDEO. Diez futbolistas mueren tras incendio en el centro de entrenamiento del Flamengo

Un incendio en las instalaciones donde se entrena el equipo de futbol del Flamengo, uno de grandes de Río de Janeiro (Brasil), ha matado a diez personas y herido gravemente a otras tres. El fuego, que comenzó de madrugada y esta mañana ya había sido controlado, alcanzó la zona del centro denominada Nido del Buitre (por el símbolo del equipo) donde se alojan los chavales que juegan en las categorías inferiores. Se desconoce cuáles fueron las causas de las llamas.



Los jugadores que dormían en esa zona tenían entre 14 y 17 años, según ha explicado al canal Globo TV el teniente coronel Douglas Henaut. Uno de los heridos graves tiene 14 años. Las primeras informaciones indican que entre los fallecidos hay cuatro futbolistas juveniles, cuatro empleados del club y dos futbolistas que hacían pruebas para el equipo, según el diario Folha de S.Paulo. El Flamengo es el equipo en el que han jugado Vinicius Jr, Zico, Romario (que acaba de iniciar un segundo mandato como senador federal por Río de Janeiro), Bebeto o Júnior.

Los gestos de solidaridad han sido inmediatos hacia el Flamengo. Su gran adversario local, el Fluminense, ha expresado en un tuit su solidaridad y ha añadido que sus “pensamientos están con las víctimas y sus familiares”. El Botafogo, también de Río de Janeiro, ha lamentado “la triste noticia del accidente” en un mensaje en el que también se solidariza con “los seguidores, los parientes y amigos de las víctimas” y que concluye con un #ForzaFlamengo.

Vinicius Jr, del Real Madrid, fue uno de los chavales que pasó por las instalaciones ahora quemadas. " Solo de recordar los días y noches que pasé en el centro de entrenamiento, se me pone la carne de gallina. Todavía no me lo puedo creer, pero recemos por todos! Que Dios bendiga a las familias de cada uno! ", ha tuiteado.

