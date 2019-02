Buscan Juez Administrativo

***SOLOSA 48 horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia para atender la violencia en 20 municipios de Guanajuato, al Gobierno estatal no le han informado los detalles de este nuevo plan.*¡Avísenles!El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, anunció antier que se enviarían a 17 regiones del país elementos de la Policía naval y militar, cuatro de esas regiones corresponden a Guanajuato, lo que tomó por sorpresa a los funcionarios estatales.*DescoOrdinaciónSe espera que en los próximos días llegan al estado 2 mil 400 elementos coordinados por la Federación, pero sería bueno que le informaran al Estado, pues hasta ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su gabinete de seguridad seguían sin conocer cómo apoyarán con esta estrategia.**Más PartidosCon la novedad de hay dos organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos en Guanajuato y ya presentaron su solicitud de registro ante el Instituto Estatal Electoral (IEEG).*PrimerosEl registro a nivel nacional venció el pasado 31 de enero y una de las asociaciones civiles que presentó su solicitud fue “Renovemos Guanajuato Ciudadanos Libres”, el trámite para constituirse como un nuevo partido político en la entidad lo realizó Jorge Solís Estrada.*AntecedentesLa segunda solicitud la presentó la asociación “Fomento de Sentido Común para el Desarrollo” a través de los abogados Juan Francisco Torres Landa Ruffo y María Teresa Paillés Vergara, por cierto el primero es conocido por ser uno de los primeros cuatro mexicanos en obtener los permisos para cultivar y consumir marihuana legalmente.*ConocidosTorres Landa Ruffo es socio de un importante despacho de abogados y también es integrante de la organización México Unido Contra la Delincuencia.*A revisiónEn el caso de “Renovemos Guanajuato Ciudadanos Libres”, el IEEG les dio 10 días para entregar algunos documentos y requisitos faltantes, mientras que “Fomento de Sentido Común para el Desarrollo”, cumplió con la entrega de la documentación la cual será analizada por los consejeros para determinar si autorizan su registro.***Baja TricolorEl PRI guanajuatense fue informado ayer de la renuncia con carácter de irrevocable e inmediata de uno de sus militantes con trayectoria de 25 años, se trata de Adolfo Pons de la Garza quien también también formaba parte del Consejo Político y la Comisión de Procesos Internos.*ArgumentosA través de una carta enviada al dirigente del comité municipal del PRI, Denny Méndez, Fito Pons expone sus razones para abandonar las filas del tricolor, la principal asegura es que el partido se encuentra pasmado y secuestrado por “gavilleros políticos.*Corrupción“Hoy tristemente veo como el partido no ha sabido interpretar los mensajes de una sociedad cada vez más demandante para la conducta personal de sus militantes. Como no supo condenar, castigar y exhibir los aberrantes casos de corrupción cometidos por personas, quienes, en muchas ocasiones fueron hasta premiados con puestos de elección popular”, argumentó Fito.***MujeresAntes de que concluya el primer semestre de este año, la directora del Instituto Para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido se plantea definir junto a los 46 municipios una ruta de atención para las mujeres que sufren violencia.*TodosEste proyecto parece sencillo pero no lo es, pues implica que las dirección de atención a la mujer de los 46 municipios del estado se pongan de acuerdo pero también tomar en cuenta las carencias que puede haber en cada uno.*Diferencias.Por ejemplo hay municipios muy pequeños en los que los institutos municipales de atención a las mujeres, tienen muy poco personal y para definir una sola ruta de atención se requiere encontrar la solución para suplir esa falta de personal.*Positivo.Pero la meta es ambiciosa, pues esto permitirá dar una certeza a todas mujeres guanajuatenses que se acercan a los institutos municipal o estatal de que tendrán la misma atención así acudan a la oficina de León a la de Xichú, por poner un ejemplo.El alcalde Héctor López Santillana concluyó ayer la etapa de entrevistas para el proceso de selección del nuevo Juez Primero Administrativo Municipal, en la lista hay 13 aspirantes al cargo.El elegido será el juez encargado de atender las inconformidades que promuevan los ciudadanos cuando no estén de acuerdo con las decisiones del Gobierno Municipal.La terna final se presentará la próxima semana a los integrantes del Ayuntamiento para que emitan su voto.