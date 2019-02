Escucha hoy a zapateros

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Buenas nuevas para los industriales del calzado.Directivos de la CICEG y CANAICAL se reunirán hoy a la una de la tarde con la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez y le expondrán el impacto que causará en el corto y mediano plazo la baja de aranceles del 30% al 20%.Aprovechando que por fin serán escuchados, también le informarán de la situación actual de esta industria y le plantearán propuestas para una agenda de trabajo conjunta entre las Cámaras de Calzado y la Secretaría de Economía.Oiga, si usted tiene uno de los siguientes modelos de autos, ponga mayor cuidado, pues resulta que son las versiones preferidas para robar.Así lo de muestra la estadística compartida por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside Manuel Escobedo, en donde los cinco modelos más robados en México son: Tsuru (Nissan), NP300/ Pick Up (Nissan), Versa (Nissan) 111-250 (Moto Italika) y el Aveo (General Motors).Pero, también hay otros cinco modelos con uso de violencia y esos son: Kicks (Nissan), Sportage (KIA), Tucson (Hyundai), XTrail (Nissan) y Vento (Volkswagen).Y aún hay más, los que más robos tienen cuando se trata de unidades estacionadas son: Sedan (Volkswagen), Voyager (Chrysler), Tsuru (Nissan), Chevy (General Motors) y C-15, 1500 Pick Up (General Motors).A esas versiones sume el robo de pick ups que aumentó 38% de 2012 a 2018, el de motocicletas 108% y el de equipo pesado 85%, y el hurto de autos compactos creció 22%.Desafortunadamente en el listado de las entidades donde el robo con violencia fue mayor a la media nacional aparece Guanajuato, junto con Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco, Guanajuato.La actividad comercial en México tuvo en enero una caída en ventas de 15% respecto a enero de 2018.Esta ocasión no solamente fue por el descenso en las compras conocida como la “cuesta de enero”, sino por el grave problema de escasez de gasolina que se registró en varios estados del País, siendo Guanajuato uno de los más perjudicados, pues a más de un mes, en León aún no logramos ver el total de las gasolineras funcionando al 100%.Hablamos del peor enero para los agremiados de la Cámara del Comercio, Servicios y Turismo en México en los últimos 15 años, golpe del que las micro y pequeñas siguen sin recuperarse.Atención con la siguiente cifra, 26 mil millones de pesos que pudieran llegar a ser 30 mil millones es la pérdida ocasionada por la falta de combustible a nivel nacional, esto de acuerdo a datos generados por las delegaciones de Canaco en México.José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servytur, compartió que una de las ciudades más afectadas en Guanajuato, fue León, con una caída de 25% en ventas, debido al desabasto de combustibles, que además provocaron falta de suministro de productos al 65% de las empresas afiliadas a la Canaco, que capitanea Gabino Fernández Hernández.El directivo espera que no se mantenga un pie en el acelerador y el otro en el freno, y debe aplicarse el estado de derecho, para garantizar que no se cederá a chantajes, porque todos tienen derecho a protestar y ser escuchados, pero nadie debe estar por encima de la ley.A dos semanas de comenzar la primera fase del proyecto de Turismo de Compras para León, ya surgieron las primeras propuestas que pudieran aplicarse en la ciudad, posterior a los 9 meses que llevará el desarrollo de la metodología que consta de 3 etapas.Un centro de servicios que permita al visitante comprar su mercancía en Zona Piel y que al finalizar su recorrido un servicio pueda llevar sus productos hasta el lugar donde se encuentra su auto o el autobús al que regresará a su destino, es uno de ellos.Distrito del diseño, la avenida de marcas locales o una tarjeta de hotel con la que pueda hacer compras, pagar el transporte y sus comidas también, son parte de las ideas que han surgido del trabajo de campo realizado con personajes del sector servicios y comercio, pero también de organismos empresariales como CICEG, Apimex y Canaco, compartió Gustavo Bassoti, profesional del Turismo con 25 años de experiencia que ayer junto con la titular de Turismo en León, Gloria Magaly Cano de la Fuente, compartieron a los medios locales los detalles del proyecto.Para recordar la Organización Mundial de Turismo firmó un convenio con el Municipio de León para desarrollar este primer producto turístico que permitirá la vinculación entre el sector público y privado buscando que la experiencia del comprador sea tan atractiva y agradable que pueda invitar a otros a vivirla.