Estos miles de hechos diarios NO aparecen en las cuentas de los MUERTOS de @lopezobrador_ NI se relatan en las mañaneras. pic.twitter.com/qbigVw2Hbp — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) February 9, 2019

Con relación a este video: a las 4:48 p.m. del martes 5 de febrero se recibió reporte de robo de vehículo en Blvd. Insurgentes.

El dueño fue abandonado después en la salida a Lagos de Moreno y se encuentra con su familia.

La SSP colabora con las investigaciones de @PGJEGUANAJUATO pic.twitter.com/TGfgyN90M1 — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) February 9, 2019

Una nueva modalidad de robo de auto fue captada por unas cámaras de seguridadEl conductor no sospecha de ninguno de ellos. Los delincuentes, aunque ya eran las 4:48 de la tarde del martes 5 de febrero, iban vestidos con sudaderas y gorro, además de cachuchas.lo saca del asiento y otro cómplice lo mete a la fuerza a la parte trasera del auto.El tercer cómplice sale de la tienda, aunque se desconoce si cometió un asalto también en el establecimiento, aborda el auto y huyen.Luego de la difusión del video en las redes sociales,Sobre el auto y los responsables del robo no se informó si ya fueron ubicados o detenidos, solamente se indicó que la Procuraduría y la SSP colaboran en las investigaciones.donde tiene más de un millón de seguidores, pero no menciona que el hecho ocurrió en León.