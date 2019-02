Después del anuncio del divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera, el ex mandatario la dejó de seguir en redes sociales

“lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”.





“A mi esposo, siempre le entregué con mi amor, mi esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional”.

La ex primera dama Angélica Rivera anunció a través de Instagram su decisión de divorciarse del ex mandatario priista, Enrique Peña Nieto, diversos medios dieron a conocer el mensaje que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, mismo que dice,La noticia llenó de sorpresa a todos, por lo cual, el ex mandatario priista tomó una fuerte decisión.Enrique Peña Nieto actualmente maneja redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, sin embargo, de todas ellas ha dejado de seguir a quien fue su compañera por 6 años cuando cumplía su mandato como presidente de México, así lo informa Ordenador Periodismo Digital.Peña Nieto no fue el único que reaccionó a tal noticia protagonizada por Angélica Rivera, incluso usuarios de redes sociales se han lanzado en contra de ella.Asimismo fue visto que minutos después de darse la noticia usuarios mostraron asombro y de inmediato intentaron saber cómo se encontraba Peña Nieto destacando que él ya había dejado de seguir a Angélica.Sigue leyendo:

