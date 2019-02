'Él tomaba las manos de los pequeños y los besaba', dijo ex empleada de Michael Jackson

“Él dejaba su ropa interior flotando en el agua igual que la de los niños pequeños. Si no estaban flotando en el agua, estaban afuera en el piso alrededor del jacuzzi. Solía encontrar cosas así”, dijo la ex empleada.





Desde hace unos meses se ha dado a conocer nueva información sobre los supuestos casos de abuso sexual infantil de parte de Michael Jackson, de hecho, una de sus ex empleadas domésticas ha revelado un fuerte hallazgo en la casa del Rey del pop.En una entrevista para el portal Daily Mail, Adrian McManus, quien trabajó en el rancho de Neverland durante cuatro años, aseguró que en algún momento de esa vida laboral junto a Michael llegó a encontrar ropa interior del cantante y de los niños por toda la casa. Además, reveló que cada vez que lo visitaban los pequeños, se metían juntos en la bañera desnudos.Pero eso no fue todo, ya que además de pasar fines de semana largos en la famosa propiedad, el cantante hacia que los niños pelearan entre ellos por su amor y atención.Otra de las declaraciones de la ex empleada que llamó la atención fue que en varias ocasiones encontró vaselina en toda la casa, pero en especial en la habitación del cantante.Sin embargo, dos hallazgos más fueron clave para que McManus se convenciera de que la estrella de pop abusaba sexualmente de los niños que lo visitaban con frecuencia.En una ocasión, Jackson le pidió que laminara fotos de bebés desnudos para luego colocarlas en su dormitorio y fueran parte de la “decoración”. McManus aseguró que encontró una gran colección de cassettes VHS que, supone, contenían contenido explícito entre el cantante y los niños.Todas estas revelaciones han cobrado gran importancia a propósito del estreno del documental Leaving Neverland, en el que se exponen los casos de abuso sexual contra menores de edad en la década de los 90.Sigue leyendo:

