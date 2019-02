Empresa operadora del Tuzobús, un negocio donde pocos ganaron: secretario

Desde un principio, las cosas en el Tuzobús no fueron de la mejor forma, ya que los aforos no se calcularon de la mejor manera posible, consideró José Luis Guevara, secretario de Movilidad y Transporte.

En referencia a la empresa Corredor Felipe Ángeles, que tiene la concesión del servicio, consideró que “fue un negocio en el que algunos pocos ganaron, cuando muchos más debían haber ganado. Me preocupan los socios de la empresa, en donde ganan cinco mil pesos al mes y otros que ganan casi un millón de pesos, hay diferencias”.

Durante entrevista, el secretario dijo que no desea abonar a una disputa con los concesionarios del Tuzobús, debido a que la actitud del gobierno estatal es de conciliación.

Además, “un grupo de socios de la propia empresa manifestaron y solicitaron el apoyo del gobernador y del presidente de la República en el sentido de auditar a los socios que llevan esa empresa, que tienen el consejo de administración”.

El secretario se dijo preocupado de que un grupo numeroso de socios considere que esa empresa no sea manejada de la mejor manera posible.

La Secretaría de Obras Públicas concluyó la construcción de la base Central de Autobuses el 18 de enero y hubo un plazo de 15 a 20 días para equipar las unidades y realizar pruebas técnicas para inaugurar el 6 de febrero. Sin embargo, la empresa incumplió con adquirir nuevos vehículos.

Esta situación provoca que pierdan 3 mil pasajeros por día, lo que se traduce en merma de 6 millones de pesos al año en ingresos por tarifas, además de afectación a la ciudadanía que demanda un mejor servicio.