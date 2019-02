“Estamos armando la estrategia para ver todo el aspecto jurídico del rescate del Estadio León. Con este amparo se inició un nuevo partido, una nueva esperanza. Se abrió una luz al final del túnel y el encuentro vuelve a iniciar. De entrada no se le entregará el estadio a Zermeño y socio, y será un largo tiempo extra que durará no menos de tres años”, dijo Octavio López, uno de los miembros del equipo de abogados.

Se amparan para intervenir

Se reunieron en el restaurant Grillos. Foto: José T. Méndez



“Por lo que a partir de este momento y con base a la resolución federal emitida, el nuevo equipo de Abogados que ganó este primer Amparo, están ahora preparando todas las acciones legales a afecto de deducir los derechos que en las mismas acciones emanen”, añadió Durán Fuerte.

Con un amparo, losobtuvieron el reconocimiento de su personalidad para intervenir yEste sábado losen el restaurante Grillos parapara seguir en, pues les queda claro que Roberto Zermeño y su socio Héctor González, no se quedaran con los brazos cruzados e interpondrán recursos legales para apropiarse del estadio.La reunión estuvo presidida por el, quien explicó a ex directivos y dueños de palcos y plateas del Estadio cómo el Primer Tribunal Colegiado Civil del XVI Circuito en Guanajuato resolvió el miércoles 6 de febrero el 2019 el recurso de la Queja número 186/2018 que se interpuso.En la reunión estaban presentes dos de losDurán Fuerte añadió que el, determinó que debe reconocérselesa quienes acrediten el carácter deen el Juicio Ordinario Mercantil 009/2011, del Juzgado tercero de Distrito en el Estado, con sede en León.Con este logro se está en posibilidad dea favor de los verdaderos Asociados, entre ellos elque se apropio para sí mismocreando ex profeso para ello una Asociación denominada “Futt León S. A de C. V.”Entre estas acciones están la de intervenir en el, en el que están punto dey dejar desprotegidos a todos los, a quienes deliberadamente nunca llamaros al juicio.Finalmente señaló que se busca que el estadio sea entregado a los Socios fundadores, no a Roberto Zermeño que nunca puso un centavo para la construcción del estadio.