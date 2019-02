Pese a no tener buenos resultados en seguridad, PAN respalda a Zamarripa como Fiscal

El diputado federal de Acción Nacional,, reconoce que no se han tenido buenos resultados en materia de seguridad, pero que

“Estamos apoyando un Sistema que abarca las procuradurías, que ahora son fiscalías, de manera integral. El mismo modelo que hay en todo el País. Nuestra postura es impulsar las fiscalías autónomas. Guanajuato tiene que ajustarse a las reglas para el Fiscal general”, añadió el legislador.



“Más allá de la persona, yo no puedo calificar o descalificar una persona. No lo puedo hacer, pues estamos hablando de instituciones y de métodos, el método que se dio en Guanajuato fue aprobado por el diputado de Morena, la diputada del Verde, del PRD, de Nueva Alianza”.

Pese a que nivel nacional npor parte de Ejecutivo Federal, señalaron que, por ello están con Zamarripa.Incluso el Diputado Federal,en conferencia de prensa, dijo que sólo hay dos empresarios que no quieren a Carlos Zamarripa.Sin mencionar los nombres, apuntó que no pueden hablar por todos los empresarios, y que en cambio si sabe que laAl ser cuestionado sobre el desempeño de Zamarripa al frente de la Procuraduríay la van a seguir sosteniendo.Se le insistió sobre el desempeño de Zamarripa y señaló:Por su parte,y dijo que no es una persona la que está fallando en materia de seguridad, sino todo un sistema.

“El andamiaje en materia de seguridad es el que está fallando, a nivel nacional, no es una persona… es un sistema no es una persona. Como legisladores lo más que podemos hacer es generar perfiles (para un fiscal general), no denostar”, declaró.