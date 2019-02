Estos son los primeros libros del FCE que costarán menos de 50 pesos

Primeros 50 títulos a $49.50 están llegando a todas nuestras librerías.#RepúblicaDeLectores pic.twitter.com/9b8FttPXSJ — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) February 8, 2019

El Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo II, dio a conocer que venderán alrededor de 80 mil libros a $49.50 y 357 mil ejemplares a $8 pesos.Con estos descuentos Taibo expresó que pretende incrementar el universo de lectores en México.A través de Twitter el Fondo de Cultura dio a conocer los títulos que serán vendidos en menos de 50 pesos en sus librerías:1.- Erich Fromm y la naturaleza humana de Ramón Xirau2.- Poesía en la voz de Luis Gimeno. Poesia en la veu de l´autor de Ramón Xirau3.- Ciudades de Ramón Xirau4.- Hija de la revolución y otras narraciones de John Reed5.- Tarde o temprano. Poesía en la voz del autor de José Emilio Pacheco6.- Escritura en voz alta de Fernando del Paso7.- Antología poética de Efraín Huerta8.- La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés9.- Tachas y otros cuentos de Efrén Hernández10.- El propósito ciego de José Revueltas11.- La Inquisición española de Arthur Turberville12.- Tres novelas de Mariano Azuela: La Malhora, El desquite, La luciérnaga13.- Popol Vuh. Antiguas leyendas del Quiché de Ermilo Abreu Gómez14.- Michael Faraday: un genio de la física experimental de Gerardo Carmona15.- Ladrón de niños y otros cuentos de Ricardo Chávez Castañeda16.- Diez razones para ser científico de Ruy Pérez Tamayo17.- El globo de ISOL18.- Fernanda y los mundos secretos de Ricardo Chávez Castañeda19.- Vida, pasión y muerte de Tenochtitlan de Eduardo Matos Moctezuma20.- El pueblo del sol de Alfonso Caso21.- Pensar la muerte de Vladimir Jankélévitch22.- Juan Pérez Jolote: Biografía de un tzotzil de Ricardo Pozas23.- La mordedura de la risa. Un estudio sobre la obra gráfica de Francisco Toledo de Verónica Volkow24.- También soy escritura. Octavio Paz cuenta de sí edición de Julio Hubard25.- El lenguaje del cuerpo de Pierre Guiraud26.- Lenguaje y significado de Alejandro Rossi27.- El corazón del hombre: Su potencia para el bien y para el mal de Erich Fromm28.- Balún Canán de Rosario Castellanos29.- Las palabras y los días. Una antología introductoria de Octavio Paz30.- Lobo de Oliver Douzou31.- De repente en lo profundo del bosque de Amos Oz32.- El almirante de la mar océano: vida de Cristóbal Colón de Samuel Eliot Morison33.- Obras completas, II de Mariano Azuela34.- El sueño prerrafaelita de William Gaunt35.- Las vidas de Miguel de Cervantes. Una biografía distinta de Andrés Trapiello36.- Sangre de abril. Florencia y la conspiración contra los Médicis de Lauro Martines37.- Nerón de Edward Champlin38.- Una voz entre las otras. México y la literatura catalana del exilio de Marta Noguer Ferrer y Carlos Guzmán Moncada39.- Poesías Completas (1926-1959) de Manuel Altolaguirre40.- Homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez, edición de María Dolores Gutiérrez Navas41.- Pasajero en las Américas. Cartas y ensayos del exilio de Pedro Salinas42.- Las academias de Siam y otros cuentos de Joaquín María Machado de Assis43.- Soledades / Primero sueño de Luis de Góngora y Argote y Sor Juana Inés de la Cruz44.- Cruzar el Atlántico de Jóse Luis Martínez45.- Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento de George Steiner46.- Me he querido mentir que no te amo de Gilberto Owen47.- Democracia y secreto de Norberto Bobbio48.- Encuentro: Octavio Paz y Julio Scherer de Julio Scherer García49.- Las células de la mente de Ricardo Tapia50.- Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo de Shahen HacyanAsí como esta estrategia Paco Ignacio Taibo II anunció diversas actividades a lo largo de país para fomentar la lectura. Como la que ya realizó en Mazatlán con el Librobús para recorrer las calles ofreciendo los libros del Fondo.Sigue leyendo:

