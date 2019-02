Fallecen 70 personas por consumir alcohol adulterado

ÚLTIMA HORA



The Times of India informó que alcohol adulterado causó la muerte -inicialmente- de 39 personas, pero horas después en este sábado subió a 70 víctimas.La agencia AP reportó que los fallecimientos ocurrieron en los estados de Uttar Pradesh y Uttarakhand, al norte de la India. Veinte personas permanecen delicadas en hospitales por consumir el alcohol.Además reportaron los medios que la Policía arrestó a ocho sospechosos de producir la bebida tóxica que causó la terrible ola de muertes.Los gobiernos estatales suspendieron a varios funcionarios por irregularidades al permitir la venta del licor adulterado, entre quienes destacan 12 policías. AP señaló inicialmente que la mayoría de las muertes fueron reportadas en la aldea de Balpur en Uttarakhand. Luego de hacer autopsias a las víctimas encontraron la presencia de la bebida con metanol mortal.Asimismo la publicación resaltó que la venta de licor ilegal es común en la India, donde la gente de bajos recursos no puede comprar bebidas de marca y optan por alcohol irregular. Los traficantes del licor ilegal no pagan impuestos y venden grandes cantidades a bajos precios.Sigue leyendo:

