DIEGO Y COPARMEX

Apuestan a Justicia Cívica

La Coparmex Nacional, que comanda, está convocando para el miércoles a los11 gobernadores que durante campaña electoral firmaron los 11 compromisos contra la corrupción.Ya confirmaron su asistencia los de Guanajuato,; Jalisco,; y Yucatán,. El objetivo es instalar una mesa técnica para dar seguimiento a su cumplimiento. En eso participan el IMCO, Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Mexicana.El compromiso número uno es de un Gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional.¿Qué le pondrán a Diego en esa tarea?La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales,, presumió en sus redes sociales una fotografía acompañada del pastor de la bancada del PAN,, y del director general de IntegridadMx,, y destacó que se reunieron para implementar mejores prácticas de transparencia y combate a la corrupción desde el Congreso porque escuchando siempre se aprende.Eso motivó un interesante debate tuitero (que no es la primera vez que lo tienen) con otro panista exfuncionario federal, exlegislador y hoy académico del CIDE,, quien le reprochó que luego de nombrar un #fiscalcarnal se acerquen a IntegridadMx para ‘taparle el ojo al macho’.La panista leonesa, que en su cancha tiene la posibilidad de reformar la Constitución para eliminar el pase automático del Procurador a Fiscal General, lo acusó de imaginar telenovelas.le reviró que si le preguntó aqué opina de que entronicen a un #fiscalcarnal, ycerró el diálogo diciendo que los mecanismos para fortalecer la Fiscalía General del Estado fue uno de los temas.El hecho es que, a una semana de iniciar el periodo ordinario de sesiones (15 de febrero), la bancada mayoritaria del PAN y sus aliados se mantienen en la postura del pase automático de quien está por cumplir 10 años como procurador,, e insisten en dejarlo por otros nueve más. Si acaso, se dice, todavía hay en lo interior algún debate por reducir el periodo pero no por abrir la baraja.El alcalde de León,, asistió ayer a su primera reunión como representante del estado de Guanajuato en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, misma que encabezó su titular,En la reunión le tocó exponer al ‘asesor estrella’ del Municipio en materia de Seguridad Pública, el excomisionado en Morelia,, quien intervino para presentar el nuevo Modelo Nacional de Policía, parece pues una buena noticia que lo que está en marcha en León sea replicado en el País.El Alcalde resaltó que haya sintonía en conceptos como: Policía de proximidad y de gestión, el modelo de justicia cívica, centros de atención a víctimas. La clave será el equilibrio teniendo policías locales fuertes y el apoyo de la Guardia Nacional, y que no se tiren a la hamaca esperando la salvación Federal.En donde sí hay visiones encontradas de Bernardo León con el Alcalde y con el Gobernador de Guanajuato, es en el tema de la reforma al artículo 19 constitucional, mientras que los políticos presionan por que se garantice la prisión preventiva de oficio en delitos como robo de combustible y portación de armas, el asesor es de los que cree que eso no resolverá nadita de la violencia desatada y que sólo será una falsa salida.Una iniciativa para una Ley de Justicia Cívica y una reforma al Código Penal para despenalizar los daños culposos con motivo de accidentes de tránsito, firmó el Gobernador para enviar al Congreso.Se proponen los Juzgados Cívicos como la institución encargada de resolver los conflictos entre particulares, así como imponer sanciones por infracciones en materia de cultura cívica; señalando que los municipios deberán contar con al menos un Juzgado Cívico, de acuerdo a su densidad poblacional.