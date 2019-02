¿Dónde está el 95% del universo?

Los científicos observan el universo y proponen modelos que describen su funcionamiento. Piense por ejemplo en un péndulo, en las olas del mar o en el movimiento de los planetas. Estos modelos tienen el propósito de explicar y predecir. Todo modelo exitoso ha sido contrastado con las observaciones, este es el propósito de la experimentación científica. Los resultados de los experimentos y las observaciones, así como los modelos teóricos se publican en revistas especializadas en donde estos son juzgados, criticados o reproducidos por otros científicos que de este modo los validan o rechazan. De modo breve, lo anterior describe lo que es la actividad científica.Una de las grandes incógnitas científicas del momento es explicar la divergencia que hay entre las observaciones y los modelos astronómicos existentes. Esto es importante pues actualmente no sabemos dónde está el noventa y cinco por ciento de la materia-energía del universo. Una propuesta para resolver este problema fue proponer la existencia de energía y materia oscura que hasta el momento no han sido observadas. Científicos de la Universidad de Oxford acaban de proponer que la materia y energía oscura en realidad son dos caras del mismo fenómeno; un fluido que posee masa negativa. (ver: J. S. Farnes. “A unifying theory of dark energy and dark matter: Negative masses and matter creation within a modified CDM framework”. Astronomy & Astrophysics, 2018; 620). El Dr. Farnes explica que: “Pensamos que la materia y la energía oscura poseen gravedad negativa y repele a toda otra materia a su alrededor, esto también sugiere que el universo es simétrico en sus cualidades positivas y negativas”. El nuevo modelo incluye un “tensor de creación” que permite que masa negativa sea continuamente creada. Este fluido de masa negativa no se diluye con la expansión del universo. Esta teoría proporciona predicciones correctas sobre el comportamiento de los llamados “halos de materia oscura” observados con radiotelescopios y relacionados con el hecho de que la mayoría de las galaxias rotan tan rápidamente que deberían de despedazarse al girar pero no lo hacen lo cual implica que algo las mantiene cohesionadas, ese algo puede ser precisamente un halo de materia oscura.La teoría Lambda-CDM (Lambda-Materia Oscura Fría) es un modelo cosmológico que contiene una constante llamada Lambda asociada con la energía oscura y la materia oscura. Es el modelo más simple que proporciona una razonable descripción del universo desde la gran explosión (Big Bang). Y tiene las siguientes cuatro importantes características: i) Describe la existencia y estructura de la radiación de micro-ondas de fondo, ii) Describe la distribución de galaxias en gran escala del universo, iii) Describe la observada abundancia del hidrógeno, deuterio, helio y litio, y, iv) Describe la expansión observada del universo de galaxias y supernovas. Esta teoría supone que la teoría general de la relatividad de Einstein es la teoría de gravitación correcta en escalas cósmicas. La mayoría de los modelos cosmológicos actuales asumen el principio cosmológico de acuerdo al cual nuestro punto de observación en el universo no tiene nada de especial y en una gran escala, el universo se ve igual en todas dirección (es isotrópico) y desde cualquier lugar (es homogéneo).