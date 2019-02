Integrantes de la Porra del Club León, fueron atacados a balazos y uno de ellos fue llevado a recibir atención médica. De los responsables, los policías no dieron resultados exitosos.El ataque sucedió a las 2 de la madrugada de ayer afuera del Estadio León, sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la calle Otomíes de la colonia Bugambilias.Se informó de manera oficial que no se saben los motivos del ataque. Los integrantes de la porra del León se habían reunido en ese lugar para abordar el camión que los llevaría a la Ciudad de México para presenciar el partido contra el América en el Estadio Azteca.Los jóvenes estaban afuera del Estadio, cuando un hombre a bordo de un taxi se acercó a ellos. Se bajó y disparó contra ellos, sin que se sepa si el ataque era directamente contra alguien. El responsable volvió al taxi y huyó, no se reveló el número económico de la unidad.Carlos Alexis, de 23 años de edad, resultó con una herida por un disparo de arma de fuego y Santos, de 31, quemaduras por el rebote de las esquirlas.Los testigos llamaron al Sistema Único de Emergencias (911), y los policías que acudieron al lugar, tomaron datos que les dieron los testigos e hicieron un operativo de búsqueda.Paramédicos de Bomberos acudieron para brindar atención a los heridos, pero sólo trasladaron a un hospital a Carlos Alexis, quien presentó la herida en la pantorrilla izquierda.Tanto la víctima como los testigos, dijeron a los policías, no saber los motivos de este ataque. Pese al operativo que hicieron los municipales, no dieron con el o los responsables.Sigue leyendo:

Esperaba a su novia, delincuentes por robarle su moto lo asesinaron

Roban en San Francisco, escapan hacia León y son detenidos

Corto circuito causa incendio en fábrica de zapatos

VIDEO. Nueva forma de robo de autos en León: privan de su libertad a conductor para llevarse BMW