VIDEO. Esto te puede pasar si te distraes mucho viendo tu celular

Un joven sufrió una brutal caída a un desagüe cuando caminaba por la calle y miraba su teléfono celular, y fue en ese momento que se encontraba distraido con las imágenes que mostraba la pantalla, que lo llevó directo a la alcantarilla sin tapa.Las imágenes muestran a un muchacho que no despegaba los ojos de su smarthphone, y no se percató que estaban realizando una obra de drenaje de la calle.El canal de You Tube La Lupa mostró el video en las redes sociales y en forma inmediata se convirtió en viral, en donde las personas identificaron que el accidente se registró en una de las calles de la Urbanización Micaela Bastidas, que esta ubicada en el distrito de Marcona en Ica, Perú.Como cientos de personas ya miraron las imágenes, se puedo reconocer al joven y fue identificado como Luis Alberto "N", que como muchos jóvenes caminan por las calles y no se percatan de los peligros que pueden presentarse, cuando solamente están concentrados en su teléfono celular.El video permite visualizar al joven que no pierde de vista su smarthphone y pese a la caída, solamente presenta algunas heridas en el cuerpo y finalmente fue rescatado por algunas personas que también caminaban por el lugar. La alcantarilla sin tapa contaba con señalización, pero el muchacho siempre permaneció distraido con su teléfono.

