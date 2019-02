VIDEO. Veterinario golpea a perro y lo deja inconsciente por no 'cooperar'

"Hoy repudiamos lo acontecido pues estamos en contra de todo tipo de maltrato animal y más aún dentro de nuestras instalaciones. Ya fueron suministradas todas las herramientas y evidencias a la persona afectada, para que sean tomadas las medidas necesarias contra esta persona que no presenta el nombre de nuestra Clínica Veterinaria El Country, desde la cual les pedimos disculpas y queremos decirles, que seguiremos comprometidos por cuidar y brindarle bienestar a las mascotas, brindando el apoyo a las fundaciones de animales como siempre lo hemos hecho”, se lee en el mensaje en redes sociales.

Sucedio en la VETERINARIA DEL COUNTRY en Barranquilla, difundan el mensaje no lleven a sus mascotas a estos lugares preferiblemente pidan veterinarios a domicilio. pic.twitter.com/Qh92nceqSI — pipe (@Pipeguzman96) February 7, 2019

En Internet circula un video donde un veterinario de Barranquilla, Colombia, se encontraba limpiando a un perrito, de raza Shih Tzu, y al ver que el can no cooperaba, el hombre le propinó golpes en la cabeza, haciendo que perdiera la conciencia.Noticieros Televisa informó que, al ver que el can no se reincorpora, el agresor buscó reanimarlo con ayuda de sus compañeros. La dueña del animal señala que lo encontró “decaído” y con “la mirada pérdida”, así que decidió llevarlo a otra clínica, donde se encuentra hospitalizado.En respuesta, los dueños de la veterinaria lanzaron un comunicado vía Instagram en el que señalan que el empleado ya fue separado de su cargo por no representar las políticas y valores de la empresa.De acuerdo con las autoridades de Colombia, el empleado podría pasar 3 años en prisión por maltrato animal, además deberá pagar una multa de hasta 60 salarios mínimos.Sigue leyendo:

