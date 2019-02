"El arbitraje afectó a Morelia"

El técnico de Morelia Roberto Hernández Ayala, dijo que un penal y una expulsión a su consideración no eran después de revisar los videos, las jugadas inclinaron la balanza para Pachuca, en la derrota de su equipo 2-0.



“Habíamos hecho un buen juego en el primer tiempo, en el segundo nos empezaron a superar en posesión de cancha y de pelota, era un juego muy parejo donde creo que hay un penal que no era y es que se repite la historia del semestre pasado donde este mismo árbitro (Jorge Pérez) nos marca un penal que no es, y nos expulsa a un jugador en una situación muy compleja. En mi opinión no era expulsión porque Achilier se queda con la pelota, puede que si haya un contacto pero el jugador iba con las piernas recogidas”, dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

Roberto Hernández habla sobre el funcionamiento de su equipo en la Bella Airosa @AgenciaJRF pic.twitter.com/MfKbzNQ6gT — Yael TC (@Yael_16KA) 10 de febrero de 2019

"No quiero decir que fuimos mejores, pero aquí la balanza se equilibra un poco más hacia el local con una decisión que no entiendo. Está el VAR donde se puede analizar y ver y gastarse cinco minutos para tomar la decisión y contra nosotros s pareciera que no lo hay”.



Morelia no camina en el Torneo Clausura 2019, de 18 puntos disputados apenas tiene cuatro, Hernández deja en manos de la directiva la continuidad en el equipo.